Como usar a técnica do 'palácio da memória' para não esquecer mais?

Em um mundo onde a competitividade no trabalho exige o máximo de cada um, esquecer informações importantes pode ser bem complicado. Mas e se existisse uma solução milenar capaz de transformar essa frustração em confiança?

Imagine-se explorando um vasto palácio, onde cada cômodo guarda os segredos da sua memória. Essa é a essência da técnica do "palácio da memória", uma ferramenta poderosa utilizada desde a Antiguidade. Com ela, você descobre como organizar e reter informações de forma surpreendente.

Pesquisas da Universidade de Pittsburgh (EUA) revelam que essa abordagem não só aprimora a memorização, mas também pode elevar sua produtividade a novos patamares. Veja como desbloquear o potencial da sua mente no dia a dia.

Estratégia com origem grega

A técnica do "palácio da memória", também conhecida como método de loci (do latim "locus", que significa lugar), é atribuída ao poeta e sábio grego Simônides de Ceos. Ele viveu no século 5 a.C. e utilizava essa técnica para memorizar seus poemas.

A técnica é uma maneira criativa de guardar informações, associando cada dado a locais específicos em um espaço imaginário, como sua casa ou um caminho que você conhece bem. Ao percorrer mentalmente esse ambiente, você consegue recuperar facilmente as informações ligadas a cada lugar.

Para utilizá-la, escolha um espaço familiar e associe os conteúdos que precisa memorizar a diferentes cômodos ou pontos desse local. Quando precisar lembrar, basta fazer uma visita mental ao seu palácio e acessar os dados que você organizou. É uma forma poderosa de aprimorar sua memória de maneira divertida.

Imagens fixam melhor na mente

A chave para o Palácio da Memória é converter informações em imagens mentais impactantes e inesquecíveis;

Quanto mais inusitadas e criativas forem essas representações, mais simples será recordá-las;

Para decorar uma lista de tarefas, crie uma imagem exagerada para cada item;

Em seguida, posicione essas imagens em locais distintos dentro do seu palácio mental;

Se precisar pagar uma conta, visualize um enorme boleto animado, pulando por um corredor do palácio, gritando "Pague-me!";

Imagens peculiares são mais fáceis de recordar do que palavras ou dados abstratos, tornando o acesso às informações muito mais rápido e eficiente.

Benefícios de se treinar a técnica

Aprimoramento da memorização: aumenta a capacidade de recordar informações em apresentações, estudos e compromissos;

Facilidade na aplicação: permite começar com tarefas simples e expandir gradualmente para atividades mais complexas;

Resultados rápidos: proporciona uma melhora visível na habilidade de lembrar informações após a prática constante;

Redução da ansiedade: diminui a preocupação com o esquecimento, trazendo mais confiança em sua memória;

Melhoria na organização: ajuda a estruturar e organizar informações de maneira eficaz.

Tenha em mente que a repetição é importante para a memorização. "É igual pegadas na areia, isso vai ficando cada vez mais fundo, ou seja, aquela memória vai saindo da área de curta duração para virar uma memória de longa duração", diz Gislaine Gil, neuropsicóloga e fundadora do Vigilantes da Memória.

*Com informações de reportagens publicadas em 17/05/2024 e 03/10/2020