Como se saem nomes alternativos a Bolsonaro e Lula para 2026, segundo pesquisa

Pesquisa sobre possíveis cenários eleitorais de 2026 divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 13, mostra que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), são nomes competitivos na disputa pela Presidência caso substituam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Do lado governista, o único, entre os testados, com força para enfrentar os adversários no lugar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Outros dois substitutos de Lula apresentados pelo levantamento foram o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR). Os dois não alcançaram dois dígitos nos cenários apresentados aos eleitores pela pesquisa. Nos dois casos, o nome que melhor se sai no enfrentamento com os possíveis representantes do bolsonarismo na disputa é o do ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Tanto Michelle quanto Tarcísio empatam com Lula em hipotéticos cenários de segundo turno. Até o momento, o petista não indicou que pode desistir de uma reeleição e uma nova candidatura dele é defendida por aliados. Bolsonaro, por sua vez, quer participar o pleito, mas está inelegível até 2030 por decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O levantamento da Paraná Pesquisas também mostra um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Em um cenário onde o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) também é candidato, o petista tem 34% das intenções de voto e o ex-presidente aparece com 33,9%.

O instituto ouviu 2.018 eleitores entre os dias 7 e 10 de janeiro em 164 municípios do País. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.

Michelle Bolsonaro empata com Lula e supera Haddad e Gleisi

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece em três cenários propostos pela Paraná Pesquisas. Em um hipotético primeiro turno onde Lula é candidato, Michelle fica atrás do petista, mas, em um segundo turno, ela empata com o presidente. Agora, quando os oponentes governistas são Camilo Santana, Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann, a ex-primeira-dama lidera a disputa ou empata com Ciro Gomes.

Em um primeiro turno com Lula, o petista tem 34,5% das intenções de voto e Michelle registra 20,7%. Ciro Gomes tem 12,9% e Marçal registra 11,5%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) aparece com 6,6%, e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), com 1,6%.

Em um segundo turno entre Lula e Michelle, o presidente tem 43,1% das intenções de voto, enquanto Michelle, 42,2%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, os dois estão empatados. Indecisos somam 4,1% e outros 10,7% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo.

Em um cenário de primeiro turno onde a candidata do PT é Gleisi, Michelle tem 30% e está empatada tecnicamente no limite da margem de erro com Ciro Gomes, que tem 26,1%. Caiado registra 8,7% e está empatado com a presidente do PT, que tem 8%. O governador do Pará soma 2,8% na sondagem.

Em uma hipótese onde os sucessores de Bolsonaro e Lula são, respectivamente, Michelle e Haddad, a ex-primeira-dama aparece com 29,5% das intenções de voto. No segundo lugar, há um empate no limite da margem de erro entre Ciro, que tem 21,7%, e o ministro da Fazenda, que registra 17,9%. Em seguida, Caiado aparece com 8,2% e Barbalho soma 2,6%.

Tarcísio empata com Ciro em cenários com Haddad e Camilo

Segundo o levantamento da Paraná Pesquisas, com Tarcísio no lugar de Bolsonaro, Lula tem 35,2% das intenções de voto, enquanto o governador de São Paulo, 25,3%. Em seguida, aparecem Ciro (15,2%), Caiado (7,4%) e Helder Barbalho (1,8%).

No hipotético segundo turno contra o petista, há um empate técnico. Lula tem 43,4%, enquanto Tarcísio aparece com 40,6%. Indecisos somam 4,1% e outros 11,9% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo.

Em cenários onde Lula é substituído por Camilo e Haddad, o principal adversário do governador de São Paulo é Ciro Gomes. Na hipótese onde o candidato governista é o ministro da Fazenda, Tarcísio tem 26,6% e Ciro registra 23,7%. Os dois estão empatados. Haddad, por sua vez, aparece com 18,1% das intenções de voto. Em seguida, estão Caiado (8,4%) e Barbalho (2,8%).

Ciro e Tarcísio tem os mesmos 27,8% de intenções de voto quando o candidato do PT é Camilo Santana. O ministro da Educação aparece em quarto com 6,9%, empatado tecnicamente com Ronaldo Caiado, 8,8%. Helder Barbalho tem 3,1%.