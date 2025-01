Famosos arrependidos fazem 'desarmonização facial'; como é a técnica?

Scheila Carvalho, 51, Eliezer, 34, e Gkay, 32, fizeram o processo de reversão da harmonização facial após se sentirem insatisfeitos com sua aparência.

Entenda a harmonização e a 'desarmonização' facial

Harmonização facial é feita com a injeção de grande quantidade de ácido hialurônico no rosto do paciente. É o que explica Ligia Colucci, médica dermatologista e assessora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Ela também diz que esse termo não é utilizado pela sociedade médica.

O ácido hialurônico é uma substância que ajuda a manter a pele hidratada, estimula a produção de colágeno, preenche e sustenta o tecido da pele, corrigindo desproporções. Ele está presente em vários tecidos do corpo, como a pele, os olhos, as cartilagens e as articulações. Mas esse componente por si só não é o único usado em procedimentos de harmonização: fios de sustentação facial e outros bioestimuladores podem ser incluídos no tratamento.

O ácido hialurônico é hidrófilo, ou seja, é amigo da água e a puxa do corpo para o rosto, ajudando no resultado do preenchimento. Mas Colucci alerta: "quanto mais produto você coloca de uma vez só, mais risco de, no decorrer do tempo, a pessoa ficar mais inchada". Há também o risco de infecção e intoxicação por anestésico. "Por serem utilizados anestésicos para a realização indolor das aplicações do produto, os riscos de intoxicação aumentam exponencialmente."

Além dos famosos, várias pessoas têm buscado métodos de reversão. "Algumas pessoas começaram a se perceber muito estranhas, muito inchadas e não naturais."

Uma enzima chamada hialuronidase é o antídoto do ácido hialurônico. "Ao aplicá-la, ela vai derretendo o ácido e faz com que o organismo o elimine por via linfática", diz Colucci. Essa substância quebra as ligações químicas do ácido hialurônico e também pode ser encontrada no corpo humano, na natureza, ou obtida a partir de fontes animais ou bacterianas.

Pacientes podem ter alergia à hialuronidase. O componente pode causar reação em pessoas que são alérgicas a ele. "Pode, inclusive, levar à morte", diz a profissional, que completa: "Meu conselho é procurar um médico bem treinado, e que saiba dizer não a esse paciente que está indo para o exagero. O ideal é evitar tirar [o ácido], a não ser em casos de ajuste".

'Rearmonização facial' é possível?

Após a retirada de ácido hialurônico, é possível refazer a harmonização. Segundo Colucci, muitos pacientes a procuram para realizar o processo de reversão com hialuronidase e, após um tempo —que varia em cada caso—, refazem o procedimento. "A gente retira [o ácido hialurônico], aguarda um certo tempo e depois podemos refazer o procedimento na mesma área, mas de uma forma mais bonita, natural e anatômica", explica.

O caso dos famosos

Fantástico: Eliezer, Gkay e Scheila Carvalho falam sobre processo de desarmonização facial Imagem: Reprodução/Globoplay

A ex-dançarina baiana Scheila Carvalho disse ao Fantástico ter tido contratos de trabalho cancelados pelos exageros do procedimento estético. Por isso, optou pela desarmonização. "Foi quando voltei a ser a Scheila.", disse ela.

Scheila Carvalho antes e depois de desfazer a harmonização Imagem: Reprodução

Eliezer contou que não se sentia mais ele mesmo. "Foi na tentativa de fazer as pessoas me aceitarem, me acharem bonito. Mas não era eu mais", falou. "Quando eu sorria, ficava estranho. Foi o primeiro baque."

Antes e depois de Eliezer após retirar harmonização facial Imagem: Instagram/Reprodução

Já a influenciadora Gkay contou que fazia preenchimento labial de três em três meses. Os três seguiram o mesmo processo de "desarmonização facial".