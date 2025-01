Como é calculada a nota do Enem?

A nota dos candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2024 foi divulgada nesta segunda-feira, 13. O resultado está na Página do Participante no site do Inep.

Para verificar o resultado, é preciso logar no portal com o CPF do candidato e senha cadastrada no Gov.br. O site, porém, ainda apresenta instabilidade para alguns candidatos. A liberação das notas era prevista para 10 horas da manhã, mas a divulgação foi antecipada.

Cada um das cinco áreas vale 1000 pontos. A nota final da prova é determinada pela soma do resultado de cada área, dividido pelo número de disciplinas.

Por exemplo: caso o aluno tire 800 em Ciências Humanas, 700 em Ciências da Natureza, 500 em Matemática, 600 em Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e 900 na redação, basta fazer o cálculo de 800 + 700 + 500 + 600 + 900, que dá o total de 3500; dividindo por cinco, a nota final é 700.

Já a redação é avaliada conforme as seguintes competências: compreensão da proposta de redação, demonstração de conhecimento da língua necessária para argumentação do texto, domínio da norma padrão da língua portuguesa, elaboração de proposta de solução para o problema abordado, respeitando valores e considerando as diversidades socioculturais e seleção e organização das informações.

Cada um dos critérios concede um máximo de 200 pontos. Somando todos, chega-se ao total da nota da redação.

A depender da faculdade, algumas áreas podem ter peso maior para o curso escolhido. Por exemplo, nas engenharias, a matemática pode ter mais influência. Neste caso, na hora de somar todas as notas, multiplica-se o total da área pelo índice de peso.

Neste exemplo, caso em um determinado curso a área de Matemática e suas Tecnologias tenha peso 2 e o aluno tirou 500, multiplicaria 500 por 2. Na hora de dividir a soma das pontuações, a operação é feita com a soma do número total de pesos. Por exemplo, se as demais áreas não tiverem variação do peso, dividiria os pontos totais por 6 (2 pesos de matemática + 1 peso de cada uma das outras quatro áreas).

Voltando ao cálculo, conforme as notas usadas no exemplo anterior, soma-se 800 + 700 + (500 x 2) + 600 + 900, que dá o total de 4000; dividindo por seis, a nota final do candidato para um curso que coloque peso 2 em matemática seria de 666,66.

Bolsas no ProUni e vagas pelo Sisu são calculadas de acordo com a nota de corte dos cursos e das instituições. Por isso, o candidato deve ficar atento a essas informações quando forem divulgadas pelo Inep.