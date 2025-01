Como calcular a nota do Enem 2024? Entenda como fazer a média com exemplos

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) divulgou nesta segunda-feira (13) o resultado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024. No entanto, as notas são apresentadas por área.

Como calcular a nota do Enem?

Há duas formas de calcular as notas do Enem. A primeira é a média aritmética, mais simples e aceita no Fies e no ProUni. Já a segunda é a média ponderada, utilizada no Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Veja abaixo como calcular cada uma delas.

Média aritmética

Para calcular a média aritmética, basta somar todas as notas das áreas avaliadas. Ao todo, são cinco áreas: Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Redação.

O resultado dessa soma deve, então, ser dividido por cinco. O produto da divisão é a média aritmética da sua nota no Enem.

Veja um exemplo (com notas fictícias):

Suponha as seguintes notas em cada área avaliada:

Matemática: 720

Linguagens: 650

Ciências da Natureza: 700

Ciências Humanas: 680

Redação: 800

Passo 1: Somar todas as notas

Soma das notas = 720 + 650 + 700 + 680 + 800 = 3550

Passo 2: Dividir o total por 5

Média aritmética = Soma das notas ÷ 5 = 3550 ÷ 5 = 710

A média aritmética das notas no Enem é 710.

Média ponderada

Para calcular a média ponderada, é preciso saber o peso de cada nota para o curso desejado. No momento da inscrição do Sisu, ao clicar no curso escolhido, o estudante poderá acessar mais detalhes sobre a nota, a graduação e as modalidades disponíveis sobre as opções de ensino superior.

Com o peso em mãos, é possível calcular a média ponderada. Para isso, você deve multiplicar as notas de cada uma das cinco áreas pelo peso respectivo que elas têm para o curso no Sisu.

Depois, é preciso somar todos os cinco resultados. Essa soma deve ser divida, então, pela soma dos cinco pesos. O resultado final será sua média ponderada da sua nota do Enem.

Veja um exemplo (com notas fictícias):

Notas do Enem:

Matemática: 750

Linguagens: 670

Ciências da Natureza: 710

Ciências Humanas: 690

Redação: 800

Pesos definidos pelo curso no Sisu:

Matemática: 3

Linguagens: 2

Ciências da Natureza: 3

Ciências Humanas: 1

Redação: 1

Passo 1: Multiplicar as notas pelos seus respectivos pesos

Matemática: 750 × 3 = 2250

Linguagens: 670 × 2 = 1340

Ciências da Natureza: 710 × 3 = 2130

Ciências Humanas: 690 × 1= 690

Redação: 800 × 1 = 800

Passo 2: Somar os resultados obtidos

Soma ponderada: 2250 + 1340 + 2130 + 690 + 800 = 7210

Passo 3: Somar os pesos

Soma dos pesos: 3 + 2+ 3 + 1 + 1 = 10

Passo 4: Dividir a soma ponderada pela soma dos pesos

Média ponderada = Soma ponderada ÷ soma dos pesos

7210 ÷ 10 = 721

A média ponderada das notas do Enem para esse curso é 721.