Chuvas do fim de semana causaram 11 mortes em duas cidades de Minas

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou, na manhã desta segunda-feira (13), que já chega a 11 o número de pessoas mortas em decorrência das fortes chuvas que atingiram parte do estado no último fim de semana. Com isso, aumentou para 24 o total de óbitos registrado em todo o estado desde o início do atual período de chuvas, no fim de setembro de 2024.

Das mortes confirmadas nos últimos dias, dez ocorreram na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, leste mineiro, a cerca de 210 quilômetros de Belo Horizonte. Em uma única ocorrência, no Bairro Bethânia, cinco pessoas de uma mesma família morreram soterradas após um deslizamento de terra atingir a casa onde moravam.

Notícias relacionadas:

Segundo o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, a "forte tromba d?água" que atingiu a cidade na madrugada desse domingo (12) - o equivalente a 80 milímetros em menos de uma hora - pegou a todos de surpresa.

"É um volume muito grande de água em um curto espaço de tempo. E que causou muitos e grandes problemas", afirmou Nunes, nas redes sociais. Ainda de acordo com o prefeito, além de mortes, o temporal causou muitos danos materiais e chegou a alagar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) cujo atendimento à população foi comprometido. Ao menos 40 pessoas tiveram que ser levadas a abrigos.

"Muito barranco caiu, casas foram abaixo, outras foram inundadas, avenidas ficaram obstruídas, [há] muita lama [cobrindo as ruas da cidade]", acrescentou Nunes, garantindo que servidores municipais estão nas ruas, procurando recolher os escombros, limpar as vias públicas e restabelecer os serviços públicos no menor espaço de tempo possível.

Para agilizar a contratação de serviços e bens necessários ao trabalho de assistência às vítimas e recuperação da infraestrutura afetada, a prefeitura de Ipatinga decretou situação de emergência por 180 dias - prazo que pode ser prorrogado.

Também nas redes sociais, o governador Romeu Zema anunciou que já colocou a estrutura do governo estadual à disposição da prefeitura. "Estou acompanhando os trabalhos de resgate na cidade de Ipatinga, [que foi] acometida por fortes chuvas, ocasionando deslizamento de terra em diversas áreas e, infelizmente, o soterramento de algumas residências e pessoas", comentou Zema, em um vídeo compartilhando em sua conta pessoal.

"O trabalho de resgate continua sendo conduzido pelo Corpo de Bombeiros. Conversei com o prefeito Gustavo e coloquei o estado à disposição", acrescentou o governador, recomendando às pessoas que estejam em áreas de risco a deixarem estes locais e procurarem abrigo em lugar seguro.

Ipatinga

A décima primeira morte ocorreu em Santana do Paraíso, município vizinho a Ipatinga atingido pela mesma chuva intensa da madrugada de ontem. De acordo com a Defesa Civil estadual, na cidade, a queda de árvores e deslizamentos interditaram diversas vias, obstruindo o acesso a algumas comunidades e interrompendo temporariamente o fornecimento de energia elétrica para diversos bairros.

Em seu perfil nas redes sociais, o prefeito Bruno Morato afirmou que o volume da chuva que atingiu a cidade foi histórico. "Lamentavelmente, a cidade foi atingida por uma chuva jamais vista na história", comentou o chefe do Executivo local, reforçando a orientação para que, neste período chuvoso, os munícipes busquem locais seguros. "O mais importante neste momento é salvar suas vidas e a integridade da sua família", ressaltou.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que, nesta segunda-feira, o clima permanecerá instável em todas as regiões de Minas Gerais, devido à permanência de áreas de instabilidade atmosférica comuns no verão. Chuvas fortes com acentuado volume podem ocorrer sobretudo nas regiões norte, leste e centro do estado, onde o solo já está bastante encharcado. As temperaturas não devem sofrer mudanças significativas nas próximas 24 horas em Minas Gerais, com mínima prevista de 13 graus Celsius (°C) e máxima de 35°C.

Atingidos

Desde setembro, as consequências das chuvas e ventanias (enchentes, transbordamentos, deslizamentos etc) já desalojaram 1.497 pessoas que tiveram de buscar abrigo temporário na casa de parentes, amigos ou vizinhos, ou mesmo em pousadas e hotéis. Outras 279 pessoas que não tinham para onde ir precisaram ser alojadas em abrigos públicos ou de entidades religiosas ou assistenciais. Cinquenta e seis cidades mineiras decretaram situação de anormalidade (emergência ou calamidade pública).

Além de Ipatinga e Santana do Paraíso, foram registradas mortes em Ipanema (3); Raul Soares (2); Uberlândia; Maripá de Minas; Coronel Pacheco; Nepomuceno; Capinópolis; Alterosa; Carangola e Tombos.