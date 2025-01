China importa recorde de minério de ferro em 2024 com demanda resiliente e exportações de aço

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - As importações de minério de ferro pela China em 2024 atingiram recorde pelo segundo ano consecutivo, mostraram dados alfandegários nesta segunda-feira, conforme os preços mais baixos estimularam as compras, enquanto a demanda permaneceu resiliente principalmente devido às fortes exportações de aço que estão inflamando as tensões comerciais.

A China, maior consumidora de minério de ferro do mundo, importou cerca de 1,24 bilhão de toneladas de minério no ano passado, mostraram dados da Administração Geral de Alfândega, um aumento de 4,9% em relação a 1,18 bilhão de toneladas em 2023, quando houve alta anual de 6,6%.

As importações de minério de ferro da China também devem atingir recorde em 2025, uma vez que os comerciantes estão estocando minério barato, apesar de uma crise imobiliária prolongada seguir pesando sobre a demanda doméstica de aço.

A produção de aço caiu 2,7% em relação ao ano anterior nos primeiros 11 meses de 2024 e caminhava para um declínio anual, mas isso refletiu em grande parte a produção fraca de siderúrgicas que utilizam fornos elétricos, que fornecem para o setor de construção e usam sucata de aço em vez de minério de ferro como insumo.

A demanda por minério de ferro permaneceu sólida entre as siderúrgicas de alto-forno da China, que conseguiram manter a competitividade de custos.

Entretanto, muitas siderúrgicas de fornos elétricos tiveram que realizar manutenção ou reduzir a produção em meio a restrições persistentes no fornecimento de sucata.

Além disso, os comerciantes que compraram minério de ferro de alto custo no início do ano passado continuaram adquirindo o ingrediente para diluir seus custos gerais de produção e reduzir as perdas, disseram os analistas.

O crescimento das importações de minério de ferro contribuiu para a queda dos preços e para o aumento dos estoques nos portos, que subiram 28% em relação ao ano anterior, atingindo 146,85 milhões de toneladas em 27 de dezembro, segundo dados da consultoria Steelhome.

As exportações de aço da China atingiram um recorde de 110,72 milhões de toneladas em nove anos em 2024, um aumento de 22,7% em relação a 2023, alimentando as tensões comerciais globais. Vários países, incluindo a Turquia e a Indonésia, impuseram taxas antidumping, argumentando que uma enxurrada de aço chinês barato está prejudicando os fabricantes nacionais.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson em Pequim)