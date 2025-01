China e Índia buscam alternativas diante de novas sanções dos EUA ao petróleo russo

Por Florence Tan e Siyi Liu e Chen Aizhu e Nidhi Verma

CINGAPURA/NOVA DÉLHI (Reuters) - As refinarias chinesas e indianas estão buscando suprimentos alternativos de petróleo, uma vez que as novas sanções impostas pelos EUA aos produtores e navios-tanque russos devem ser as mais eficazes até o momento para conter os embarques para os maiores clientes de Moscou, disseram vários traders na segunda-feira.

Na sexta-feira, o Tesouro dos EUA impôs sanções aos produtores de petróleo russos Gazprom Neft e Surgutneftegaz, bem como a 183 embarcações que transportaram petróleo russo, pois tem como alvo as receitas que Moscou usa para financiar sua guerra com a Ucrânia.

Muitos dos navios-tanque foram usados para transportar petróleo para a Índia e a China, já que as sanções ocidentais e um teto de preço imposto pelo Grupo dos Sete países em 2022 transferiram o comércio de petróleo russo da Europa para a Ásia. Além disso, alguns navios-tanque transportaram petróleo do Irã, que também está sob sanções.

Na segunda-feira, a China reiterou sua oposição às sanções unilaterais dos EUA.

Embora as refinarias chinesas e indianas tenham se adaptado às sanções anteriores, a severidade das novas medidas fez com que elas se voltassem a vendedores de petróleo de países que não têm restrições, elevando os prêmios do óleo produzido no Oriente Médio, África e o Brasil.

Os futuros globais do petróleo Brent também subiram. Na segunda-feira, eles subiram acima de 81 dólares por barril, atingindo o valor mais alto desde agosto. [O/R]

Em um cenário inicial do impacto sobre a atividade de transporte marítimo, cinco navios-tanque sob sanções foram ancorados ao largo da província de Shandong desde sexta-feira, segundo dados de transporte do LSEG Workspace. Outro está a caminho.

Os comerciantes disseram que os navios não têm permissão para descarregar petróleo depois que o Shandong Port Group proibiu os navios-tanque sob sanções dos EUA de fazer escala em seus portos.

No fim de semana, a nova refinaria chinesa Yulong Petrochemical comprou 4 milhões de barris do carregamento de petróleo Upper Zakum de Abu Dhabi em fevereiro e março da Totsa, o braço comercial da empresa francesa TotalEnergies, disseram os comerciantes.

As cargas são para seu complexo de refino de 400.000 barris por dia (bpd) em Yantai, na província de Shandong, no leste do país, que começou a ser testado em setembro.

A Yulong, que já comprou petróleo bruto russo ESPO Blend, adquiriu petróleo angolano e brasileiro nas últimas semanas, disseram os traders, e está em negociações para comprar mais petróleo da África Ocidental e do Canadá.

A refinaria comprou 2 milhões de barris de petróleo bruto angolano Girassol e Nemba e também 2 milhões de barris de petróleo brasileiro Búzios e Tupi, disseram eles.

As diversas fontes com as quais a Reuters conversou não quiseram ser identificadas, pois não estavam autorizadas a falar com a mídia. A Yulong e a Totsa normalmente não fazem comentários sobre acordos comerciais.

As refinarias indianas, que compraram petróleo do Oriente Médio na semana passada antes do anúncio das sanções, estão procurando mais cargas, disseram os comerciantes.

A empresa indiana Bharat Petroleum Corp Ltd comprou 2 milhões de barris de petróleo bruto de Omã para carregamento em fevereiro da Totsa por meio de uma licitação na semana passada, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

A Índia permitirá que as cargas de petróleo russo reservadas antes de 10 de janeiro sejam descarregadas nos portos, disse a fonte aos repórteres, acrescentando que o fornecimento continuará a fluir durante uma isenção de sanções em vigor até março.

A fonte disse que a Rússia pode aumentar os descontos para as exportações de petróleo para a Índia para cumprir o limite de preço de 60 dólares por barril, permitindo que elas continuem.

A forte demanda está ajudando a Totsa a reduzir o excesso de oferta de petróleo do Oriente Médio, depois de ter acumulado cargas por meio da plataforma de negociação da S&P Global Platts nos últimos quatro meses, disseram os traders.

Os prêmios spot para os tipos de referência do Oriente Médio saltaram mais de 70%, para cerca de 3 dólares por barril na segunda-feira, disseram os traders, atingindo o valor mais alto desde outubro de 2023. [CRU/M]

Os prêmios para os tipos "sweet" também aumentaram, com o petróleo brasileiro para entrega em março sendo negociado a prêmios de mais de 3 dólares por barril em relação ao Brent datado na semana passada, cerca de 2 dólares acima dos níveis observados no início de dezembro, disse um dos traders.

Com o tempo, é provável que o mercado veja um número crescente de intermediários comercializando petróleo da Gazprom Neft e da Surgutneftegaz, e haverá mais pagamentos em iuan por meio do Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço (CIPS) da China, disse o executivo.

Também foram incluídas no documento de sanção de sexta-feira duas empresas chinesas de logística de petróleo -- a Shandong United Energy Pipeline Transportation Co Ltd e a Guangrao Lianhe Energy Pipeline Conveyor Co -- ambas sediadas na província de Shandong, no leste da China, um centro de refino e o principal destino da China para o petróleo sob sanções.

Como essas empresas transportam principalmente petróleo de tanques de armazenamento para refinarias domésticas com pagamentos em iuan, haveria pouco impacto das sanções, acrescentou o executivo comercial.