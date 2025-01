Cazaquistão reporta aumento de volume d'água no norte do seco Mar de Aral

O Cazaquistão anunciou, nesta segunda-feira (13), o aumento do volume de água na parte norte do Mar de Aral, que já esteve quase seco, uma boa notícia para a região da Ásia Central, dominada pela poluição e gravemente ameaçada pelo aquecimento global.

"O volume de água no norte do Mar de Aral aumentou 42%, chegando a 27 bilhões de metros cúbicos no final da primeira fase do projeto para preservar a parte norte do Mar de Aral", afirmou o Ministério de Recursos Hídricos e Irrigação do Cazaquistão nesta segunda-feira.

A parte sul, no Uzbequistão, está praticamente condenada, mas a pequena área ao norte, no lado do Cazaquistão, ainda pode ser parcialmente salva.

Segundo autoridades, 2,6 bilhões de metros cúbicos de água do rio Sir Daria foram enviados para a parte norte em 2024, reduzindo a salinidade da água em quase quatro vezes, o que favoreceu a vida aquática.

O Mar de Aral, que já foi o quarto maior do mundo, tornou-se um deserto de areia e sal no século XX, depois de perder mais de 20 vezes o seu volume de água, segundo cientistas.

Com isso, várias espécies de animais e praticamente toda a atividade humana desapareceram.

A área secou devido ao uso da água dos principais rios que desaguam nele para inundar plantações de arroz e irrigar campos de algodão durante a era da União Soviética.

Em 1989, ele foi dividido em duas partes: ao norte, o "Pequeno Mar de Aral", e ao sul, o "Grande Mar de Aral". Este último foi dividido novamente e sua parte oriental desapareceu completamente em 2014.

