Bolsas NY fecham sem sintonia com recuperação das mínimas em dia de meganegócio em saúde

As bolsas de Nova York fecharam sem sincronia nesta segunda-feira, 13, com o Dow Jones e o S&P 500 sustentando ganhos em contraste com a queda do Nasdaq. Ao longo do pregão, contudo, uma nova onda de compras de ativos com preços atrativos alimentou uma recuperação das ações das mínimas da sessão, após uma liquidação desencadeada por um recalibramento das apostas do Federal Reserve na sequência do relatório do payroll. O setor de saúde ficou em destaque após a Johnson & Johnson comprar a Intra-Cellular Therapies e com o tombo da Moderna.

O índice S&P 500 reverteu a queda e fechou em alta 0,16%, a 5.836,22 pontos. Já o Dow Jones teve alta de 0,86%, a 42.297,12 pontos. O Nasdaq caiu 0,38%, aos 19.088,10 pontos, mas fechou distante da mínima de 18.831,91 pontos.

A Capital Economics prevê recuperação das ações americanas, com as os ativos cíclicos liderando o movimento. As empresas cíclicas são aquelas mais afetadas por ciclos econômicos.

Pressionadas ao longo do pregão, algumas das ações de tecnologia conseguiram fechar distantes das mínimas ou em alta. A Nvidia recuou 1,97% e Qualcomm apagou a queda e subiu 0,10%. A Apple cedeu 1,03% após o analista Ivan Lam, da Counterpoint Research, estimar que as vendas globais de iPhone da empresa caíram 2% em 2024 ante 2023, em contraste com o avanço no crescimento de 4% do mercado mundial de smartphones.

No segmento de saúde, a Intra-Cellular Therapies disparou 34% após a Johnson & Johnson (+1,70%) confirmar a compra da empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento e comercialização de terapias para distúrbios do sistema nervoso central em um negócio com valor de US$ 14,6 bilhões. A Sage Therapeutics escalou 35% depois de confirmar que recebeu uma proposta de compra pela Biogen (+0,91%).

Em direção oposta, a Moderna despencou 16,8% após a fabricante de vacina para Covid reduzir suas projeções de vendas, além de anunciar medidas adicionais de corte de custos.

O JPMorgan terminou com ganho 1,81% de antes da abertura da temporada de balanços corporativos do setor, na próxima quarta-feira.

Edison International caiu 11,9% depois que uma investigação levantou preocupações sobre se os equipamentos da Edison no sul da Califórnia contribuíram para os incêndios em Los Angeles.