Bolsas da Ásia fecham em viés negativo, com preocupações sobre China e aversão a risco em NY

Por Laís Adriana*

São Paulo, 13/01/2025 - As bolsas da Ásia fecharam com viés negativo nesta segunda-feira, com investidores ponderando preocupações sobre a economia da China e na esteira de perdas em Nova York, após o relatório de empregos dos EUA - conhecido como payroll - sinalizar resiliência do mercado de trabalho e afastar cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed). No Japão, a Bolsa de Tóquio não teve negociações, em razão de feriado local.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng encerrou a sessão em baixa de 1,0%, a 18.874,03 pontos, com destaque para quedas em ações de tecnologia e automobilísticas. Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,25%, a 3.160,76 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,1%, a 1.838,46 pontos.

Investidores ponderaram nesta madrugada dados da balança comercial da China - que teve exportações e superávit acima do esperado em dezembro - conforme empresas tentam acelerar os envios de mercadorias antes da elevação de tarifas nos EUA, antecipada com a posse de Donald Trump como presidente dos EUA na próxima segunda-feira (20).

O dado, contudo, foi insuficiente para aliviar preocupações com a economia chinesa, em semana que ainda será marcada pela divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quarto trimestre. Em nota, economistas do Barclays destacam que autoridades do Banco do Povo da China (PBoC, em inglês) estão em uma posição delicada ao enfrentar, simultaneamente, o enfraquecimento do yuan, das ações e dos rendimentos chineses. Hoje, o PBoC e reguladores de câmbio chineses reiteraram promessas de defender o yuan.

Em outras partes da Ásia, o índice Taiex caiu 2,28%, a 22.488,33 pontos, em Taiwan, pressionado pelo tombo de grandes empresas locais - incluindo queda da TSMC (-2,27%), que deve divulgar balanço nesta quinta-feira.

Na Coreia do Sul, ações de semicondutores, construção naval e aço pesaram sobre o sul-coreano Kospi, que fechou em queda de 1,04%, a 2.489,56 pontos, com fortes vendas líquidas por investidores estrangeiros. Entre ações de destaque, a fabricante de semicondutores SK Hynix e a Samsung Heavy Industries tiveram perdas de 4,5%, respectivamente, com esta última quebrando uma sequência de cinco sessões de ganhos e pressionando ações locais do setor de construção de navios.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 teve perdas de 1,23% em Sydney, a 8.191,90 pontos, pela terceira sessão consecutiva, novamente sob pressão dos principais bancos e mineradoras de minério de ferro do país.

*Com informações da Dow Jones Newswires