Blue Origin, de Bezos, adia lançamento inaugural de foguete New Glenn

Por Joey Roulette

CABO CANAVERAL, Flórida (Reuters) - A Blue Origin, de Jeff Bezos, cancelou o lançamento de seu foguete New Glenn após "algumas anomalias" durante a contagem regressiva da missão nesta segunda-feira, adiando por pelo menos um dia a tentativa inaugural da empresa de alcançar a órbita e competir com a SpaceX no mercado de lançamento de satélites.

Com altura equivalente a um prédio de 30 andares, o foguete parcialmente reutilizável New Glenn estava na plataforma de lançamento da Blue Origin na Estação da Força Espacial em Cabo Canaveral pronto para uma decolagem que estava inicialmente programada para às 3h da manhã (horário de Brasília), após ser carregado com propulsores de metano e oxigênio líquido.

Mas, no final da contagem regressiva, a Blue Origin adiou repetidamente o horário da decolagem, aproximando-se do final da janela de lançamento do New Glenn, às 6h. Uma porta-voz em uma transmissão ao vivo da empresa disse que as equipes da missão estavam examinando "algumas anomalias".

"Estamos interrompendo a tentativa de lançamento de hoje para solucionar um problema no subsistema do veículo, que nos levará além da nossa janela de lançamento", disse a Blue Origin em um comunicado. "Estamos analisando oportunidades para nossa próxima tentativa de lançamento."

O atraso poderia ser de pelo menos 24 horas, mas provavelmente durará mais tempo, enquanto a empresa examina o problema para a missão.

O ponto culminante de uma jornada de desenvolvimento de uma década e de vários bilhões de dólares, o voo, quando que decolar, incluirá uma tentativa de aterrissar o propulsor do primeiro estágio do New Glenn em uma barcaça no Oceano Atlântico 10 minutos após a decolagem, enquanto o segundo estágio do foguete continua em órbita.

"O que mais nos deixa nervosos é o pouso do propulsor", disse Bezos, que fundou a Blue Origin em 2000, em uma entrevista à Reuters antes do lançamento. "Claramente, em um primeiro voo, você pode ter uma anomalia em qualquer fase da missão, portanto, tudo pode acontecer."

Protegido dentro do compartimento de carga útil do New Glenn está o primeiro protótipo do veículo Blue Ring, da Blue Origin, uma espaçonave manobrável que a empresa planeja vender ao Pentágono e a clientes comerciais para missões de segurança nacional e de manutenção de satélites.

Levar a nave espacial à órbita pretendida em um lançamento inaugural de foguete seria uma conquista rara para uma empresa espacial.

"Se conseguíssemos fazer isso, seria um grande sucesso", disse Bezos. "O pouso do propulsor seria a cereja do bolo".

O desenvolvimento do New Glenn enfrentou vários atrasos, enquanto a concorrente SpaceX, de Elon Musk, se tornava um rolo compressor do setor com seu Falcon 9 reutilizável, o foguete mais ativo do mundo.

No final de 2023, Bezos decidiu acelerar o processo na Blue Origin, priorizando o desenvolvimento do New Glenn e seus motores BE-4. Ele nomeou Dave Limp, um veterano da Amazon, como presidente-executivo, que, segundo funcionários, introduziu um senso de urgência para competir com a SpaceX.

O New Glenn é mais de duas vezes mais potente do que o foguete Falcon 9 da SpaceX e tem dezenas de contratos de lançamento de clientes no valor somado de bilhões de dólares.