Biden perdoa empréstimos estudantis de mais 150 mil pessoas, elevando total a 5 milhões

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira que seu governo cancelará os empréstimos estudantis de mais de 150.000 pessoas, visando estudantes com deficiências permanentes, trabalhadores do serviço público e aqueles que frequentaram escolas que fraudaram estudantes.

Biden disse que a quantidade total de norte-americanos que tiveram suas dívidas estudantis canceladas por seu governo já passará de 5 milhões.

Os 150.000 mutuários para os quais o alívio do empréstimo estudantil foi aprovado incluem quase 85.000 que frequentaram escolas que "enganaram e fraudaram seus alunos", 61.000 mutuários com deficiências permanentes e 6.100 trabalhadores do serviço público, disse Biden em um comunicado.

Em 28 ações de alívio de dívida, incluindo a desta segunda-feira, o governo Biden anunciou 183,6 bilhões de dólares em perdões de empréstimos estudantis, disse separadamente o Departamento de Educação dos EUA nesta segunda-feira. O alívio desta segunda equivale a mais de 4,2 bilhões de dólares, acrescentou.

O governo Biden enfrentou obstáculos legais de republicanos e tribunais em seus planos de alívio da dívida estudantil, uma importante promessa de campanha de Biden quando ele concorreu à Casa Branca em 2020.