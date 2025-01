Biden defende seu histórico de política externa apesar de crises em andamento

Por Andrea Shalal e Simon Lewis e Daphne Psaledakis

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, prestes a deixar o cargo, tentou polir seu histórico de política externa nesta segunda-feira e disse que os adversários dos Estados Unidos estão mais fracos do que quando ele assumiu o cargo há quatro anos, apesar de crises globais que continuam sem solução.

Uma semana antes de passar o cargo para o presidente eleito Donald Trump, Biden se dirigiu a diplomatas norte-americanos no Departamento de Estado e enfatizou o apoio de seu governo à Ucrânia contra a invasão russa de 2022 e às guerras de Israel no Oriente Médio.

Biden disse que os Estados Unidos estão "vencendo a concorrência mundial" e não serão superados economicamente pela China, como havia sido previsto, enquanto Rússia e Irã foram enfraquecidos por guerras sem o envolvimento direto dos EUA.

"Em comparação com quatro anos atrás, os Estados Unidos estão mais fortes, nossas alianças estão mais fortes, nossos adversários e concorrentes estão mais fracos", disse Biden. "Não entramos em guerra para que essas coisas acontecessem."

Embora as guerras continuem na Ucrânia e no Oriente Médio, autoridades esperam que um acordo entre Israel e o grupo militante palestino Hamas possa ser alcançado antes que Biden deixe a Casa Branca em 20 de janeiro.

Biden afirmou que os negociadores estão perto de chegar a um acordo que libertaria os reféns mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza e interromperia os combates no enclave palestino para permitir uma onda de auxílio humanitário.

"Muitas pessoas inocentes foram mortas, muitas comunidades foram destruídas. O povo palestino merece paz, o direito de determinar seu próprio futuro. Israel merece paz e segurança de verdade. Os reféns e suas famílias merecem ser reunidos", disse Biden. "E por isso estamos trabalhando com urgência para fechar esse acordo."

Biden tem sido criticado por fornecer armas e apoio diplomático a Israel, desde que o mais recente derramamento de sangue no conflito israelense-palestino de décadas começou em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

O subsequente ataque militar de Israel a Gaza matou mais de 46.000 palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde local, atraindo acusações de genocídio em um processo na Corte Mundial movido pela África do Sul e de crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. Israel nega as acusações. O ataque deslocou quase toda a população de 2,3 milhões de habitantes de Gaza e atraiu a preocupação do principal monitor de fome do mundo.

Manifestantes gritando "criminoso de guerra" foram dirigidos a Biden do lado de fora do Departamento de Estado nesta segunda-feira, alguns com cartazes e outros jogando um líquido vermelho para parecer sangue.

Biden disse que ajudou Israel a derrotar adversários como o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano, ambos apoiados pelo Irã. O presidente dos EUA também elogiou o apoio de Washington a Israel durante dois ataques iranianos em 2024.

"Ao todo, o Irã está mais fraco do que já esteve em décadas", acrescentou, observando o colapso do governo sírio de Assad. "Não há dúvida de que nossas ações contribuíram significativamente."

(Reportagem de Andrea Shalal, Simon Lewis, Daphne Psaledakis, Kanishka Singh e Humeyra Pamuk)