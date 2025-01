Bancos dos EUA devem relatar lucros mais fortes com impulso de taxas e trading

Por Saeed Azhar

NOVA YORK (Reuters) - Os bancos dos Estados Unidos devem relatar lucros mais fortes nesta semana, impulsionados pelas receitas com taxas e trading robustos no quarto trimestre.

Os seis maiores credores dos EUA têm se beneficiado de um ressurgimento dos negócios de banco de investimento nos últimos meses.

O JPMorgan Chase, o Wells Fargo, o Citigroup e o Goldman Sachs darão início à temporada de balanços do setor na quarta-feira, seguidos pelo Bank of America e pelo Morgan Stanley na quinta-feira.

"Os (resultados de) negócios de bancos de investimento estão muito bons", disse Richard Ramsden, analista bancário do Goldman Sachs.

Ele observou que é provável que os negócios apoiados por private equity aumentem.

"As avaliações melhoraram, as perspectivas de desinvestimentos, seja por meio de IPOs ou de vendas, melhoraram, e as condições de financiamento para os compradores também melhoraram."

Uma curva de rendimento mais acentuada para os Treasuries também apoiará os lucros dos credores. A curva atual permite que os bancos tomem dinheiro emprestado a taxas de juros de curto prazo mais baixas e façam empréstimos a taxas de longo prazo mais altas, aumentando sua receita com o pagamento de juros.

A receita proveniente de taxas aumentou 26% no quarto trimestre em relação ao ano anterior, impulsionada pelo aumento dos volumes de negócios e pela forte demanda por subscrição de títulos, segundo dados da Dealogic.

As receitas de trading aumentaram para um recorde de 224,6 bilhões de dólares em 2024, de acordo com uma estimativa da Coalition Greenwich. Isso superaria por pouco o recorde anterior de 2022, quando a invasão da Ucrânia pela Rússia estimulou a volatilidade do mercado.

Os investidores prestarão muita atenção aos comentários dos executivos dos bancos sobre a receita líquida de juros, a diferença entre o que os bancos ganham com os empréstimos e o que pagam pelos depósitos.