ANÁLISE-Lucros recordes de bancos europeus fomentam conversas sobre fusões e aquisições

Por Sinead Cruise e Tommy Reggiori Wilkes

LONDRES (Reuters) - Durante anos, a pressão sobre bancos europeus e gestores de ativos para que se unam a fim de competir melhor com os rivais dos Estados Unidos vem aumentando. Este ano pode marcar um ponto de inflexão à medida que mais instituições exploram acordos, afirmam executivos, consultores e investidores.

Os bancos europeus tiveram uma série de lucros recordes e ganhos em ações nos últimos dois anos, mas eles, assim como os gestores de ativos da região, permanecem muito menores do que seus pares dos EUA.

A concorrência se intensificará em 2025 com a posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, quando se espera que ele reduza a burocracia para os credores norte-americanos.

"Parece que certos banqueiros de fusões e aquisições estarão muito ocupados em 2025, com os bancos em que trabalham registrando receitas recordes", disse Patrick Lemmens, gestor de fundos da Robeco, que investe em bancos europeus há décadas.

"Vemos claramente mais atividade de acordos em áreas como investimentos alternativos e fintech. Se haverá um aumento nos acordos de fusões e aquisições entre bancos na Europa também dependerá muito da política, mesmo com negócios no mesmo país", acrescentou.

As maiores ofertas de aquisição de bancos no ano passado não foram solicitadas ou foram hostis, e seu destino permanece incerto.

Isso inclui a oferta do BBVA de 12 bilhões de euros pelo Sabadell e a oferta do UniCredit de 10 bilhões de euros pelo rival italiano BPM Banco. Ambos os negócios têm a oposição dos governos, mas, se forem concretizados, espera-se mais movimentos de consolidação, dizem especialistas do setor.

Os gestores de ativos, que enfrentam a intensa concorrência de produtos passivos mais baratos que favorecem as maiores empresas dos EUA, explorarão mais associações ou atrairão o interesse renovado dos bancos, dizem consultores.

Conversas que antes não eram possíveis agora estão na mesa e "todos estão conversando com todos", disse um executivo sênior de um banco italiano.

No ano passado, foi registrado o maior volume anual de fusões e aquisições de serviços financeiros na Europa desde 2015, segundo a mais recente análise do setor feita pela EY. O volume total de acordos atingiu 52 bilhões de euros, incluindo 10 negócios de valor superior a 1 bilhão de euros, disse a EY.

Especialistas afirmam que a probabilidade de os participantes norte-americanos se lançarem sobre rivais europeus de baixo valor também está aumentando, especialmente na gestão de ativos, com gestores ativos de médio porte com preços de ações fracos, como a abrdn e a Schroders.

"As empresas dos EUA têm crescido mais rapidamente do que alguns dos participantes europeus, o que as coloca em uma posição mais forte", disse Dean Frankle, do Boston Consulting Group.

No entanto, a concretização de acordos enfrenta os mesmos obstáculos de oposição política e desafios regulatórios que impediram a realização de acordos no passado, dizem executivos e especialistas.