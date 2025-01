Ações da China ampliam perdas, Hong Kong cai pelo 6º dia com expectativa menor de corte nos juros dos EUA

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta segunda-feira, com o mercado de Hong Kong chegando ao sexto dia de perdas, devido a preocupações com o aumento da diferença entre os rendimentos em relação aos Estados Unidos em meio ao aumento das chances de menos cortes na taxa de juros norte-americano.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,25%. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,27%, marcando seu quarto dia consecutivo de queda, com o subíndice do setor financeiro caindo 0,53%.

Enquanto isso, o setor de bens de consumo básicos subiu 0,44%, o índice do setor imobiliário avançou 1,71% e o subíndice do setor de saúde ganhou 0,44%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1%. Os gigantes da tecnologia caíram 0,9%, liderando o declínio.

A liquidação ocorreu após os fortes dados de empregos dos EUA na sexta-feira, que afetaram as expectativas de mais cortes nos juros e desencadearam uma ampla correção em Wall Street.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei não teve operações.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,00%, a 18.874 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,25%, a 3.160 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,27%, a 3.722 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,04%, a 2.489 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 2,28%, a 22.488 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,26%, a 3.791 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,23%, a 8.191 pontos.