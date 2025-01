À caça do Bayern de Munique, Leverkusen recebe Mainz na 17ª rodada do Alemão

O Bayer Leverkusen, segundo colocado a quatro pontos do líder Bayern de Munique, receberá nesta terça-feira (14) o Mainz (5º), revelação da temporada, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.

O Mainz, surpresa da temporada na Alemanha, venceu seus últimos sete jogos na Bundesliga, que nesta semana fecha seu primeiro turno.

Depois de um início um pouco titubeante, o Leverkusen parece ter engrenado, com um desempenho mais parecido com o que fez o time dominar o campeonato do ano passado, e não perde desde o dia 5 de novembro, emendando uma série de nove vitórias consecutivas, a última delas no fim de semana, na casa do Borussia Dortmund.

O Mainz é, justamente, o último time que derrotou o Bayern de Munique, em meados de dezembro, na penúltima rodada antes da paralisação de inverno.

Por sua vez, o Bayern, líder com quatro pontos de vantagem sobre o Leverkusen, recebe na quarta-feira o Hoffenheim (15º), um adversário que não deve causar problemas ao time bávaro dada a distância entre ambos na classificação.

Eintracht Frankfurt (3º) e RB Leipzig (4º), ambos com 30 pontos, têm duelos complicados contra outras equipes na parte de cima da tabela, Freiburg (6º) e Stuttgart (7º), enquanto o Dortmund (8º) abrirá a rodada recebendo o modesto Kiel (17º).

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

(14h30) Holstein Kiel - Borussia Dortmund

(16h30) Bayer Leverkusen - Mainz

Eintracht Frankfurt - Freiburg

Wolfsburg - B. Mönchengladbach

- Quarta-feira:

(14h30) Bochum - St Pauli

(16h30) Stuttgart - RB Leipzig

Bayern de Munique - Hoffenheim

Werder Bremen - Heidenheim

Union Berlin - Augsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 39 16 12 3 1 48 13 35

2. Bayer Leverkusen 35 16 10 5 1 40 23 17

3. Eintracht Frankfurt 30 16 9 3 4 36 23 13

4. RB Leipzig 30 16 9 3 4 28 22 6

5. Mainz 28 16 8 4 4 30 20 10

6. Freiburg 27 16 8 3 5 24 26 -2

7. Stuttgart 26 16 7 5 4 30 25 5

8. Borussia Dortmund 25 16 7 4 5 30 25 5

9. Werder Bremen 25 16 7 4 5 28 29 -1

10. Wolfsburg 24 16 7 3 6 33 28 5

11. B. Mönchengladbach 24 16 7 3 6 25 21 4

12. Union Berlin 17 16 4 5 7 14 21 -7

13. Augsburg 16 16 4 4 8 17 33 -16

14. St Pauli 14 16 4 2 10 12 20 -8

15. Hoffenheim 14 16 3 5 8 20 29 -9

16. Heidenheim 13 16 4 1 11 20 33 -13

17. Holstein Kiel 8 16 2 2 12 21 41 -20

18. Bochum 6 16 1 3 12 13 37 -24

./bds/mcd/iga/cb/aam

© Agence France-Presse