Zelenskiy pede que aliados cumpram promessas de fornecimento de armas à Ucrânia

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, pediu aos aliados neste domingo que honrem todas as promessas de fornecer armas à Ucrânia, incluindo aquelas para combater os ataques aéreos russos.

Zelenskiy disse que, na semana passada, as forças russas lançaram centenas de ataques contra a Ucrânia e que foram usadas quase 700 bombas aéreas e mais de 600 drones de ataque.

As defesas aéreas ucranianas derrubaram 60 dos 94 drones lançados pela Rússia durante a noite, informou a Força Aérea no domingo. Ela disse que 34 drones foram "perdidos", em referência ao uso de guerra eletrônica pela Ucrânia para redirecionar os drones russos.

"Toda semana, a guerra russa continua apenas porque o Exército russo mantém sua capacidade de aterrorizar a Ucrânia e explorar sua superioridade no céu", disse Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram.

Ele pediu aos aliados da Ucrânia que cumpram os acordos já feitos.

"As decisões tomadas na cúpula da Otan em Washington, bem como as adotadas durante as reuniões de Ramstein em relação às defesas aéreas para a Ucrânia, ainda não foram totalmente implementadas", disse Zelenskiy.

O líder da Ucrânia disse esta semana que discutiu com seus parceiros e com os Estados Unidos a possibilidade de conceder à Ucrânia licenças para produzir sistemas de defesa aérea e mísseis.

(Reportagem de Pavel Polityuk)