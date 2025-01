Vitória e Barcelona de Ilhéus não saem do zero na abertura do Baiano

Atual campeão baiano, o Vitória estreou com empate na edição 2025 do Estadual. No sábado (11), o Rubro-Negro não saiu do zero com o Barcelona de Ilhéus no Barradão, em Salvador, pela primeira rodada da competição. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, em parceria com a TVE Bahia. Ambos somam um ponto com o resultado.

Pela segunda rodada do Baianão, o Vitória encara o Juazeirense no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), às 21h30 (horário de Brasília) de quarta-feira (15). No mesmo dia, mas às 19h15, o Barcelona recebe o Jequié no próprio Barradão.

O técnico Thiago Carpini escalou quatro dos cinco reforços já regularizados pelo Vitória: o lateral Claudinho, o zagueiro Zé Marcos, o volante Ronald e o meia Bruno Xavier. Atletas que iniciaram a pré-temporada apenas na última semana, como o goleiro Lucas Arcanjo, os zagueiros Wagner Leonardo e Neris e o meia Matheuzinho, ficaram fora da partida.

A chuva que caiu em Salvador deixou o gramado do Barradão, que passa por reformas, pesado e com poças, o que dificultou a troca de passes. Aos oito minutos, Claudinho lançou Pablo na direita. O meia ficou na cara do goleiro Rafael Copetti, mas a bola parou na água antes do chute. Aos 17, o atacante Janderson recebeu de Ronald na meia-lua, driblou o zagueiro e finalizou forte, no meio do gol, facilitando a defesa do arqueiro.

A etapa final seguiu com o futebol prejudicado pelas condições do gramado. Aos 18 minutos, o Barcelona teve a grande oportunidade da partida, com o meia João de Deus aproveitando a sobra de um cruzamento e concluindo na pequena área, para defesa do goleiro Fintelmann, no reflexo, em cima da linha - a equipe visitante chegou a reclamar de gol

Aos 27, o Vitória teve sua grande chance, com Pablo. Após cruzamento de Janderson pela esquerda, o meia cabeceou para baixo e obrigou Rafael Copetti a salvar o Barcelona. O Rubro-Negro seguiu no campo de ataque, mas sem efetividade.