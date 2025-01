Tottenham sofre mas vence time da 5ª divisão na prorrogação na Copa da Inglaterra

O Tottenham precisou ir à prorrogação para vencer (3 a 0) o modesto Tamworth, da quinta divisão, neste domingo (12), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Tamworth, atualmente 16º na National League, a primeira categoria não profissional da Inglaterra, conseguiu conter um time do Spurs pouco inspirado.

E o Tamworth chegou a desperdiçar dois chutes nos acréscimos (90+6), desviados por um zagueiro e pelo goleiro.

Os 'Lambs' se despediram na prorrogação com um gol contra de Nathan Tshikuna, que no lance estava sob pressão de Dominic Solanke (101'), um gol de Heung-Min Son após uma assistência de Dejan Kulusevski (107') e outro de Brennan Johnson quase no fim (118').

Depois de vencer o Liverpool (1-0), na quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga inglesa, o Tottenham esteve perto do desastre. Na era da Premier League, que começou em 1992, apenas dois clubes de elite perderam na Copa da Inglaterra para times da quinta divisão: o Norwich contra o Luton, em janeiro de 2013, e o Burnley diante do Lincoln City, em fevereiro de 2017.

O Tamworth esteve perto de fazer parte deste clube exclusivo diante de seus entusiasmados torcedores no pitoresco Lamb Ground Stadium.

-- Jogos da 3ª rodada da FA Cup (horário de Brasília):

- Quinta-feira:

Sheffield United (2ª) - (+) Cardiff (2ª) 0 - 1

(+) Everton - Peterborough United (3ª) 2 - 0

(+) Fulham - Watford (2ª) 4 - 1

- Sexta-feira:

(+) Wycombe Wanderers (3ª) - Portsmouth (2º) 2 - 0

(+) Aston Villa - West Ham 2 - 1

- Sábado:

(+) Birmingham City (3ª) - Lincoln City (3ª) 2 - 1

Bristol City (2ª) - (+) Wolverhampton 1 - 2

Middlesbrough (2ª) - (+) Blackburn (2ª) 0 - 1

(+) Liverpool - Accrington Stanley (4ª) 4 - 0

(+) Leicester - Queens Park Rangers (2ª) 6 - 2

Sunderland (2ª) - (+) Stoke (2ª) 1 - 2

Brentford - (+) Plymouth Argyle (2ª) 0 - 1

(+) Exeter City (3ª) - Oxford United (2ª) 3 - 1

Reading (3ª) - (+) Burnley (2ª) 1 - 3 (após prorrogação)

Norwich City (2ª) - (+) Brighton 0 - 4

(+) Chelsea - Morecambe (4ª) 5 - 0

(+) Bournemouth - West Bromwich (2ª) 5 - 1

(+) Nottingham - Luton Town (2ª) 2 - 0

(+) Leeds (2ª) - Harrogate Town (4ª) 1 - 0

(+) Manchester City - Salford City (4ª) 8 - 0

(+) Coventry (2ª) - Sheffield Wednesday (2ª) 1 - 1 (4-3 nos pênaltis)

- Domingo:

Hull (2ª) - (+) Doncaster Rovers (4ª) 1 -1 (4-5 nos pênaltis)

Tamworth (5ª) - (+) Tottenham 3 - 0 (após prorrogação)

(12h00) Newcastle - Bromley (4ª)

Arsenal - Manchester United

Ipswich Town - Bristol Rovers (3ª)

Crystal Palace - Stockport County (3ª)

(13h30) Southampton - Swansea (2ª)

- Segunda-feira:

(16h30) Millwall (2ª) - Dagenham & Redbridge (5ª)

- Adiados:

Preston North End (2ª) - Charlton (3ª)

Leyton Orient (3ª) - Derby County (2ª)

Mansfield Town (3ª) - Wigan (3ª)

(+) classificados para os 16-avos de final

jta/pm/jvb/aam

© Agence France-Presse