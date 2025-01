Queda de trecho de rodovia estadual SE-438 deixa três mortos em Sergipe

Do UOL, em São Paulo

Três pessoas morreram após um trecho da rodovia SE-438 ceder na madrugada deste domingo (12) em Capela (SE).

O que aconteceu

Desabamento aconteceu entre 2h e 3h. De acordo com Antônio Fernando Souto, coordenador da Defesa Civil do município, um Ônix e uma Saveiro foram arrastados pela água após a queda da rodovia.

Vítimas estavam na Saveiro. Por volta de 14h20 deste domingo, os corpos de duas mulheres que estavam no carro haviam sido localizados. Já o do homem que estava no veículo ainda era procurado.

Motorista do Ônix sobreviveu. Ele estava sozinho no carro e, diante da inundação, esperou a água baixar agarrado a uma árvore.

Governador Fábio Mitidieri (PSD) esteve na região hoje cedo. Equipes de salvamento trabalham na rodovia, que segue interditada.

Sergipe tem previsão de chuvas moderadas a intensas neste fim de semana. De acordo com a Defesa Civil estadual, ventos fortes, raios e trovões também são esperados para o período.