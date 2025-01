Polícia Civil identifica segundo envolvido em ataque e morte de sem-terra e inicia buscas

As equipes da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Taubaté identificaram o segundo suspeito de envolvimento no ataque a um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que resultou na morte de duas pessoas em Tremembé (SP), no Vale do Paraíba. A prisão do suspeito já foi solicitada ao Poder Judiciário e a polícia tenta localizar o envolvido.

Segundo a polícia, há indícios que apontam Ítalo como um dos autores do crime em investigação. Foram realizadas diligências em campo, mas ele não foi localizado em nenhum dos endereços registrados nos sistemas policiais.

No sábado, 11, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ter participado do ataque. Trata-se de Antônio Martins dos Santos Filho, conhecido como "Nero do Piseiro". Segundo relato do delegado Marcos Ricardo Parra, chefe da seccional de Taubaté, o preso teria admitido envolvimento no caso.

"Aguardamos a audiência de custódia do Nero agora pela manhã. Vamos acompanhar e aguardar o resultado. Se ele vai ser solto ou se a prisão em flagrante será convertida em preventiva", afirma Marcos Rogério Pereira Machado, delegado de polícia responsável pela comunicação social da Delegacia Seccional de Taubaté.

De acordo com o delegado Machado, Nero estava escondido no bairro Santa Tereza, em Taubaté, e foi detido em flagrante no local. Com ele, os policiais apreenderam uma moto provavelmente usada para cometer o crime.