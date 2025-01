Negociações entre China e Reino Unido representam 600 milhões de libras em 5 anos, diz ministra

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse que as negociações econômicas e financeiras acordadas com a China ontem "equivalem a 600 milhões de libras nos próximos cinco anos para a economia do Reino Unido". Reeves destacou que o país asiático é a segunda maior economia do mundo "e o quarto maior parceiro comercial da Grã-Bretanha".

Ela afirmou que os termos acordados "representam terrenos comuns" em áreas como serviços financeiros, comércio, investimentos e clima. Ao mesmo tempo, citou que há discordâncias.

As ressalvas são em relação a assuntos como segurança nacional, acesso ao mercado, impactos de subsídios, a guerra da Rússia contra Ucrânia e a situação em Hong Kong, "onde temos preocupações sobre direitos e liberdades, mas onde também temos interesses compartilhados", afirmou Reeves. Ela acredita que é importante "ter uma troca aberta e sincera sobre esses temas".