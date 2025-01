Inter de Milão vence na visita ao Venezia (1-0) e assume vice-liderança do Italiano

A Inter de Milão conseguiu uma vitória apertada por 1 a 0 na visita ao modesto Unione Venezia (19ª), neste domingo (12), pela 20ª rodada da Serie A, resultado que lhe permitiu subir ao segundo lugar e ultrapassar a Atalanta, que havia empatado em 0 a 0 fora de casa com a Udinese no sábado.

Com 43 pontos, a Inter supera agora em um ponto (42) a equipe de Bérgamo, que desce para o terceiro lugar, e também está provisoriamente a um ponto do líder Napoli, que na última partida deste domingo, recebe o Hellas Verona (16º) no seu estádio Diego Maradona.

A vitória na viagem ao Vêneto permitiu à Inter digerir a dura derrota sofrida na segunda-feira na final da Supercopa da Itália, na Arábia Saudita, em que desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 e acabou perdendo por 3 a 2 para o vizinho e eterno rival Milan.

No confronto deste domingo, um gol de Matteo Darmian aos 16 minutos foi suficiente para os 'Interistas' conquistarem a sexta vitória consecutiva na Serie A.

"Todos os jogos são difíceis neste campeonato, mas esta vitória é uma boa forma de virar a página do dérbi da Supercopa", disse Darmian.

A outra boa notícia para a Inter foi a volta do francês Benjamin Pavard, que entrou em campo aos 75 minutos de jogo, após um mês e meio afastado devido a uma lesão na coxa esquerda.

Outro time que saiu vitorioso neste domingo do 'Calcio' foi o Genoa, que conquistou a primeira vitória da temporada em casa, ao derrotar o Parma por 1 a 0.

Os genoveses sobem assim do 13º para o 11º lugar, com 23 pontos, mas o mais importante é que conseguiram dar uma alegria aos seus sofridos 'tifosi', numa partida que foi decidida pelo dinamarquês Morten Frendrup aos 65 minutos.

"Conseguimos fazer um jogo muito completo, do primeiro minuto aos noventa. Estávamos todos esperando por essa vitória há 233 dias e conseguimos diante de um adversário importante", comemorou o técnico francês do Genoa, Patrick Vieira, que chegou ao clube em novembro.

O Parma, décimo sétimo, ainda está fora da zona de rebaixamento, mas apenas um ponto acima dela.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Lazio - Como 1 - 1

- Sábado:

Udinese - Atalanta 0 - 0

Empoli - Lecce 1 - 3

Torino - Juventus 1 - 1

Milan - Cagliari 1 - 1

- Domingo:

Genoa - Parma 1 - 0

Unione Venezia - Inter 0 - 1

Bologna - Roma

(16h45) Napoli - Hellas Verona

- Segunda-feira:

(16h45) Monza - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 44 19 14 2 3 30 12 18

2. Inter 43 18 13 4 1 46 15 31

3. Atalanta 42 19 13 3 3 43 20 23

4. Lazio 36 20 11 3 6 34 28 6

5. Juventus 33 19 7 12 0 31 16 15

6. Fiorentina 32 18 9 5 4 31 18 13

7. Bologna 28 17 7 7 3 25 21 4

8. Milan 28 18 7 7 4 27 18 9

9. Udinese 26 20 7 5 8 23 28 -5

10. Roma 23 19 6 5 8 26 24 2

11. Genoa 23 20 5 8 7 17 27 -10

12. Torino 22 20 5 7 8 20 25 -5

13. Lecce 20 20 5 5 10 14 32 -18

14. Empoli 20 20 4 8 8 19 25 -6

15. Como 19 19 4 7 8 21 31 -10

16. Hellas Verona 19 19 6 1 12 24 42 -18

17. Parma 19 20 4 7 9 25 35 -10

18. Cagliari 18 20 4 6 10 19 33 -14

19. Unione Venezia 14 20 3 5 12 18 33 -15

20. Monza 10 19 1 7 11 17 27 -10

./bds/jr/jde/dr/iga/aam

© Agence France-Presse