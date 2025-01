Ventos espalham fogo para outros bairros de Los Angeles; mortes sobem a 16

Do UOL, em São Paulo

Pelo menos 16 pessoas morreram nos incêndios que devastam a Califórnia, informaram as autoridades. No sábado (11), os ventos mudaram de direção e espalharam o fogo para novas áreas.

O que aconteceu

Cinco mortes foram causadas pelo incêndio Palisades, e 11 foram atribuídas ao incêndio Eaton. Ainda não se sabe o que causou o fogo, mas os fortes ventos do fenômeno Santa Ana fizeram as chamas se espalharem rapidamente em direção aos bairros.

Número de mortos deve aumentar quando as buscas com cães farejados começarem, dizem as autoridades. Bairros inteiros foram consumidos pelas chamas desde o início dos incêndios na terça (7), e mais de 12 mil casas e comércios foram destruídos.

Treze pessoas estão desaparecidas, informou o xerife do Condado de Los Angeles, Robert Luna. Ele diz que ainda não é possível relacionar todos os desaparecimentos aos incêndios.

Ventos dificultam trabalho dos Bombeiros. O incêndio Palisades, o maior dos que atingem Los Angeles, está se espalhando para o leste e agora ameaça os bairros Brentwood e Encino.

Bairro com casas de luxo foi um dos mais atingidos. O fogo destruiu milhares de imóveis em Pacific Palisades, às margens do Oceano Pacífico, incluindo a casa de famosos, como o ator Mel Gibson.

Bombeiros combatem quatro incêndios simultâneos em Los Angeles, e apenas dois estão controlados. Agora, as equipes tentam conter o avanço das chamas em Mandeville Canyon, onde várias celebridades têm casa, como o ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger.

Pelo menos 153 mil moradores de Los Angeles deixaram suas casas. O governo local declarou emergência de saúde pública, alertando que a fumaça e o material particulado podem representar ameaças imediatas e de longo prazo.

México vai enviar reforços aos EUA. A cidade de Los Angeles fica perto da fronteira entre os dois países e é onde moram muitos mexicanos. "Somos um país generoso e solidário", afirmou a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em uma rede social.