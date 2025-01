Gorila no banco e carro limpo: veja leis de trânsito mais bizarras do mundo

Não dirigir depois de consumir bebidas alcoólicas, utilizar sempre o cinto de segurança, trafegar com os faróis acesos nas estradas. Essas são algumas das leis de trânsito que provavelmente todo mundo conhece e respeita no Brasil.

Agora, se você está planejando uma viagem ao exterior - após o fim da quarentena, de preferência -, pode se deparar com algumas leis bem diferentes e, por que não dizer, bizarras.

Em alguns países é proibido, por exemplo, trafegar com o carro sujo. Se você não é daqueles que gosta de dar uma ducha semanal no veículo, pode acabar pagando bem mais caro do que a conta do lava-rápido.

Em outros lugares do mundo há multa para quem atirar em um animal de dentro do veículo. A não ser que seja uma baleia. Aí está tudo bem.

Ah... por falar em animais em veículos, fique atento. Nada de andar com seu gorila de estimação no banco de trás do carro. No assento dianteiro, está liberado.

Confira abaixo essas e outras leis de trânsito bizarras que o UOL Carros separou para sua diversão. E cuidado com a multa!

Gorilas, só no banco da frente

Imagem: Getty Images

Sabe aquele seu "gorila de estimação" que, por ordens médicas, precisa sair para passear três vezes por dia ou destrói sua casa? Pois bem, em Massachusetts, nos Estados Unidos, o dono do "animalzinho" só pode sair para passear de carro com o primata se ele estiver sentado no banco da frente. Mas não esqueça de pedir a ele para colocar o cinto de segurança, hein?

Carro sempre limpo

São dois os países que multam os motoristas que estiverem nas vias públicas dirigindo carros sujos: Rússia e Romênia.

Quem decide se o carro está sujo o suficiente para ser autuado é o próprio guarda de trânsito. A dica é dar aquela lavadinha semanal, ou a tradicional ducha. Sai mais barato, com certeza.

Não atire em animais de dentro do carro... Só em baleias

Uma lei de trânsito da Califórnia, nos Estados Unidos, proíbe os motoristas de praticar caça esportiva de dentro do carro, pois manusear a arma pode atrapalhar a condução do veículo.

A curiosidade é que, se o animal na mira for uma baleia, aí a legislação permite.

Olho na sinalização

Estacionar o carro em local proibido é certeza de multa em qualquer lugar do mundo. Na Grécia, no entanto, a punição é um pouco pior.

O código de trânsito local prevê que o infrator, além de ser penalizado com a autuação, também fique sem as placas do carro. Os policiais estão autorizados a removê-las.

Brincadeira de mau gosto

Prática "comum" entre os engraçadinhos em dias de chuva, passar com o carro em uma poça d'água e molhar um pedestre no Japão pesa no bolso do motorista. Quem for flagrado fazendo isso será penalizado.

Cachorro no teto não pode

No Alasca (EUA), a lei de trânsito proíbe terminantemente que você leve seu cachorro para passear de carro... Quer dizer... Pode levar, mas nada de amarrá-lo no teto do veículo, hein? Aí é multa na certa.

Domingo de descanso

Em Colorado, também nos Estados Unidos, não é permitido sair com carros pretos aos domingos.

Quem é dono dos famosos muscle cars dos filmes clássicos, como o Impala dos irmãos Winchester, da série Supernatural, só pode desfilar com o carrão de segunda a sábado, se não quiser ser multado.

Olha o monstro

Sabe quando você é criança e pede para o pai ou a mãe olhar embaixo da cama para ver se não há monstros?

Pois é... Na Dinamarca, existe uma lei de trânsito similar. Todos são obrigados a olhar embaixo dos carros estacionados antes de sair para o trânsito, para ter certeza de que não há ninguém escondido por lá.

Óculos reservas

Quem usa óculos (ou lentes de contato com grau) precisa obrigatoriamente usar o corretivo quando está ao volante.

Na Espanha, a lei de trânsito exige ainda mais: o condutor que necessita de óculos ou lentes é obrigado a ter um par reserva no porta-luvas, para o caso de perda ou quebra do que estiver usando.

Lampião libera contramão

Mais uma lei de trânsito dos Estados Unidos que parece até piada. No Alabama, a legislação permite que o condutor trafegue pela contramão, mas há uma condição para isso: ele precisa ter um lampião pendurado no capô do carro.

Abandono de "incapaz"

Imagem: Reprodução

Para fechar a seleção, mais uma lei bizarra em vigor nos Estados Unidos. Em Montana, qualquer um que deixar uma ovelha sozinha dentro do caminhão levará uma multa.

O que diz o Código de Trânsito no Brasil?

A reportagem do UOL Carros entrou em contato com o Senatran para comentar sobre algumas leis de trânsito bizarras que existem ao redor do mundo.

Por meio da assessoria de imprensa, a orientação foi buscar a Portaria 059/2007, a mais atualizada do Denatran, para verificar os enquadramentos que existem.

Não há nada nas leis de trânsito em vigor no Brasil que proíba circular com carros pretos aos domingos ou que exija, por exemplo, o automóvel limpo para poder andar pelas vias públicas.

Com relação aos animais, há sim uma regulamentação específica, mas nada tão bizarro quanto permitir atirar em uma baleia ou só poder levar gorilas no banco de trás.

São três situações que geram multas aos motoristas. Vamos a elas:

- Deixar de reduzir a velocidade à aproximação de animais à pista;

- Conduzir animais nas partes externas do veículo;

- Dirigir o veículo transportando animais à sua esquerda ou entre braços e pernas.

Há uma multa prevista no Código Brasileiro de Trânsito que é exatamente igual à aplicada pelos japoneses. O artigo 171 prevê multa e perda de 4 pontos na carteira para o "engraçadinho" que jogar o carro em cima de poças d'água propositalmente para molhar pedestres.

De acordo com a lei, é passível de punição "usar o veículo para arremessar, sobre pedestres ou veículos, água ou detritos". Para levar a infração, no entanto, o motorista tem que ser flagrado e parado pela autoridade de trânsito.