Explosão em restaurante mata seis pessoas na República Tcheca

PRAGA (Reuters) - Seis pessoas morreram após um cilindro de propano-butano explodir num restaurante na cidade de Most, no noroeste da República Tcheca, incendiando o edifício, disseram serviços de emergência deste domingo.

A explosão aconteceu no sábado e oito pessoas ficaram feridas enquanto outras 30 foram retiradas do restaurante e dos edifícios dos arredores, informou o serviço de resgate de bombeiros tcheco na plataforma de mídia social X.

"De acordo com informações iniciais de testemunhas, um aquecedor tombou, causando um incêndio", disse o Corpo de Bombeiros.

O ministro do Interior, Vit Rakusan, disse à Rádio Tcheca que a causa do incêndio foi provavelmente um aquecedor a propano-butano que tombou no jardim da frente do restaurante.

A brigada de incêndio informou que resgatou um cliente do restaurante gravemente ferido que estava preso em um banheiro.

Cerca de 20 pessoas estavam no local no momento da explosão, disse a Rádio Tcheca.

