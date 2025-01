Vídeos menos tremidos: estabilizador 3 em 1 está por R$ 130; veja opiniões

Gosta de tirar selfies e gravar vídeos, mas suas imagens acabam saindo tremidas? O Guia de Compras UOL encontrou um estabilizador que promete ajustar automaticamente a posição do celular, seja na horizontal ou vertical, garantindo equilíbrio e praticidade. O produto está com um desconto interessante de 35%, custando R$ 129,99 na Shopee.

O estabilizador possui haste de alumínio, com tripé e controle remoto sem fio para controlar os giros e também funciona como monopod (ou pau de selfie) segundo informações do fabricante. Confira mais detalhes sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre o estabilizador?

Haste de alumínio

Com controle remoto sem fio

É capaz de fazer rotação de 360°

Compacto e leve, o que torna fácil de transportar

Sem timer: conecte o celular ao estabilizador via bluetooth e deslize o controle acoplado no bastão para capturar fotos com praticidade

Aparelho possui comprimento compacto de 19 cm quando recolhido, mas, ao ser estendido, alcança 86 cm

Com antivibração de eixo único, que reduz o agito do eixo esquerdo e direito enquanto grava vídeos

Função Estabilizador: o aparelho muda a posição do celular de forma automática, tanto na horizontal quanto na vertical

Compatível com celular Android e iOS

Pode ser usado como tripé ou monopod

O que diz quem comprou?

Na Shopee, o estabilizador tem 2.500 avaliações de consumidores, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). As pessoas que compraram elogiaram a facilidade do manuseio, boa qualidade e afirmaram ser um aparelho ideal para iniciantes no mundo das filmagens.

Muito bom, vale muito a pena. O produto chegou perfeito, bem embalado e rápido. Vem com controle e com pilha dentro dele, é bem grande, mas tem que tomar certo cuidado porque a garrinha que segura o celular muito forte. Patrick

Um bom produto para quem está iniciando o mundo das filmagens. Nada muito profissional, de boa qualidade, atende às expectativas. Moro distante e chegou em menos de 15 dias. Recomendo a compra. Rafaela Araújo

O produto é maravilhoso! É de fácil manuseio, o design do estabilizador é bem bonito também. Já fiz alguns testes e a questão de custo-benefício é 10. Lê Bueno

Fiquei impressionado pela qualidade, pensava que ia ser meia-boca, mas não. Super indico para quem quer começar no mundo das filmagens. Ainda irei testar gravações nos eventos. Estabilização dele é muito boa, vale o preço. Agora tem que ter muito cuidado com o bastão de selfie, pode ser que amasse e não feche mais. Indico usar moderadamente, se for usar, não abra tudo para garantir que não amasse. No geral, é muito bom e compraria de novo. Lucas

Pontos de atenção

Em contrapartida, outros consumidores ficaram insatisfeitos com a falta de estabilização e a dificuldade de usar o aparelho como um tripé. Confira os comentários a seguir:

Pelo preço está bom, mas achei que não estabilizou muito os vídeos e usar como tripé sem chances. Dá para usar como estabilizador, pau de selfie e aproveitar o botão bluetooth. Cah

Produto de qualidade. Não demorou nada para chegar. Mas a função "estabilizador" não tem nada, pois não estabiliza nada. Treme do mesmo jeito. Mas o bastão de selfie, conectividade, são boas. Kristoffer

No primeiro dia, assim que chegou, estava funcionando perfeitamente, mas, após o primeiro uso, a função de estabilização simplesmente parou de funcionar. Quando liga, o suporte começa a vibrar loucamente e o celular fica girando sem parar. Daniele Loriano

Não estabiliza muito bem, ele dá uma tremida de leve diminuindo a qualidade do vídeo, mas, pelo preço, já era de se esperar. Daniel Batista

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.