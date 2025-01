Escolhido de Trump para Tesouro irá se desfazer de investimentos para evitar conflitos de interesse

(Reuters) - Scott Bessent, o investidor escolhido pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para ser o secretário do Tesouro dos EUA, vai se desfazer de seu hedge fund Key Square Group e de outros investimentos, de acordo com uma carta enviada ao escritório de ética do Departamento do Tesouro.

Bessent disse na carta que as medidas são para "evitar qualquer conflito de interesses real ou aparente no caso de ser confirmado para o cargo de secretário do Departamento do Tesouro".

Escolhido por Trump em 23 de novembro para ser o principal responsável pela política econômica dos Estados Unidos, o gestor financeiro afirmou que renunciará ao seu cargo na Bessent-Freeman Family Foundation.

Ele também planeja fechar a Key Square Capital Management, empresa de investimentos que fundou, de acordo com o New York Times, que publicou pela primeira vez os desinvestimentos de Bessent.

A Reuters informou em novembro que se Bessent aceitasse um emprego no novo governo, a Key Square poderia ser encerrada, vendida ou colocada em "modo de espera".

Porta-vozes de Bessent não comentaram o assunto.

Na sexta-feira, Trump repetiu o acordo financeiro que fez durante o seu primeiro mandato, entregando a gestão diária da sua carteira multibilionária de imóveis, hotéis, golfe, meios de comunicação e licenciamento a seus filhos quando assumir novamente na Casa Branca.

