Hotéis e restaurantes no litoral de SP veem 'apagão' por virose e arrastões

Preocupados com os casos de virose, falta d'água e arrastões no litoral paulista neste verão, empresários do setor de hotéis pediram ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) "uma atenção especial" à situação. Já há registro de reservas canceladas e outros problemas em função do cenário atual na região.

O que aconteceu

Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo estima que 19% das reservas já foram canceladas em função da situação. Diretor-executivo da Fhoresp, Édson Pinto afirma que a combinação de surto de virose e arrastões tem gerado um "apagão" do litoral nesse verão.

É um combo explosivo: virose em surto e arrastões. É o 'apagão' do nosso litoral. Dias atrás, turistas ainda foram assaltados e baleados no Guarujá. Um, infelizmente, morreu. O Estado precisa intervir, nas áreas ambiental, sanitária e de segurança pública. Essas ocorrências afastam o turista

Édson Pinto, diretor-executivo da Fhoresp

Hotel teve mil reservas a menos entre os dias 1 e 8, na comparação com mesmo período de 2024. Rodolpho Hesselbach é gerente-geral do Comfort Santos e relata que o estabelecimento tem hoje ocupação de 60% —contra a expectativa de 70% a 80% para o período.

Entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro, algumas pessoas que ficariam até dia 4 anteciparam a volta e, desde domingo, tivemos algumas reservas para esse fim de semana canceladas --tanto de turistas quanto de passageiros de cruzeiros, que tem preferido embarcar direto, sem fazer pernoite

Rodolpho Hesselbach, gerente-geral do Comfort Santos

Em ofício, empresários afirmaram que a situação tem gerado "um forte comprometimento de imagem". No documento encaminhado a Tarcísio na última terça-feira (7), eles relatam que reservas têm sido canceladas não apenas no período do verão, mas para todo o ano de 2025.

Servimo-nos do presente para requerer ao governador uma atenção especial para o problema, ampliando ainda mais as ações das forças de segurança e agora também, junto às autoridades sanitárias, tanto estaduais quanto locais, para que sejam adotadas medidas emergenciais e preventivas necessárias

Ofício da Fhoresp ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Setor teme que instabilidade se prolongue. Existe entre os empresários a preocupação de que, em um cenário em que os problemas atuais não sejam resolvidos, a falta d'água potável inviabilize a operação de hotéis. O fechamento de vagas de trabalho não é descartado caso as dificuldades permaneçam por muito tempo.

A virada do ano no Guarujá foi marcada por um surto de virose. Muitos turistas e moradores buscaram atendimento médico, sobrecarregando o sistema de saúde. Entre os relatos, estavam sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e dores intensas na barriga.

Secretaria de Estado de Saúde confirmou norovírus na Baixada Santista. Segundo o órgão, a presença do vírus foi verificada em amostras de fezes humanas coletadas em Guarujá e Praia Grande. A origem da contaminação é desconhecida, mas está sob investigação da Coordenadoria de Controle de Doenças da pasta.

Jovem de 20 anos foi internada em estado grave devido a virose. Caroline Rolim vive em Taquarituba (SP), contraiu o vírus durante o Ano-Novo no Guarujá e está na UTI. Além dela, outros sete integrantes da família desenvolveram sintomas da doença após o passeio. Uma morte foi registrada no último dia 4.

Lembrança do período da pandemia de covid assusta possíveis visitantes. Para reverter a situação, entidades como o Convention Bureau planejam solicitar a emissão de notas para "acalmar os ânimos" a órgãos como a Secretaria de Saúde de Santos —cidade onde o número de casos hoje não é tão grande.