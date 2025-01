Direita venceu 27 das 63 eleições gerais no mundo em 2024; esquerda leva 25

Partidos ou candidatos de direita venceram em 27 dos 63 países que realizaram eleições nacionais em 2024. A esquerda levou a melhor em 25 nações, mostra levantamento do UOL.

O que aconteceu

Ligeira vantagem das direitas. Ao todo, 27 países tiveram vitórias de candidatos ou partidos considerados de direita, contra 25 da esquerda. O centro teve cinco vitórias, além de seis países que votaram em partidos ou candidatos independentes, que não foram considerados de nenhum campo específico.

EUA, Rússia e Índia com a direita; França, Reino Unido e México com a esquerda. O campo conservador ainda foi vitorioso em países como Japão e Áustria, enquanto os progressistas levaram a melhor em Coreia do Sul e Uruguai.

Imagem: UOL

Doze países caminharam para o campo da esquerda, enquanto dez viraram à direita. Na França, a coalizão liderada pela esquerda surpreendeu e conquistou maioria no parlamento. No Reino Unido, os Trabalhistas terão um primeiro-ministro pela primeira vez desde 2010, após hegemonia dos Conservadores. No Uruguai, Yamandú Orsi, pupilo de Pepe Mujica, derrotou o liberal Lacalle Pou. Por outro lado, os Estados Unidos, elegeram Donald Trump, que derrotou a democrata Kamala Harris. A Áustria deu vitória inédita ao Partido da Liberdade, considerado de extrema direita, nas eleições parlamentares. Em Portugal, a coalizão liderada pelo PSD, de centro-direita, foi a mais votada no pleito legislativo, derrotando o Partido Socialista.

Vitória de Trump tem peso maior, segundo pesquisador. Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP (Faculdade Armando Alvares Penteado) e FGV (Fundação Getúlio Vargas), diz que é precisa avaliar a influência das eleições de cada país e destaca as eleições nos EUA.

Se o país que sempre foi considerado um exemplo de democracia liberal optou claramente por um candidato de direita, então é um indício de que não importa se os demais continuaram [com suas ideologias políticas]. Se os Estados Unidos estão ali muito à direita, é sintomático que a democracia liberal está em crise

Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP

Ciclo de mudanças é comum. Para o cientista político Carlos Pereira, professor titular da FGV/Ebape, as alternâncias de poder mostram "a maturidade das democracias na esfera global".

Quando o eleitor não percebe é que as suas demandas foram atingidas ele considera alternativas e essas alternativas normalmente elas são opostas aos inconvenientes que estão no poder

Carlos Pereira, professor titular da FGV/Ebape

Sem mudança em 41 países. Nessas nações, não necessariamente o mesmo partido ou candidato saiu vencedor, mas a mesma corrente ideológica foi a mais votada nos dois últimos pleitos.

Imagem: UOL

Metodologia

O UOL considerou apenas eleições gerais (em todo o país), mesmo as que não elegeram chefes de Estado. No caso de pleitos legislativos, o vencedor foi considerado o partido ou coalizão com mais eleitos. Em países que elegeram chefes de Estado (presidente ou primeiro-ministro) e também tiveram eleições legislativas, foi considerado vencedor o campo ideológico do chefe do Estado escolhido.

Os campos ideológicos foram registrados segundo as peculiaridades de cada país. Os partidos foram categorizados conforme se identificam e/ou são tratados por veículos de mídia da respectiva nação. No caso de chefes de Estado eleitos, foi considerado o campo ideológico do candidato, não apenas o do partido/coalizão. Por isso, por exemplo, que Donald Trump, que concorreu pelo Partido Republicano, de direita clássica, foi categorizado como de extrema direita. As classificações foram revisadas e aprovadas por especialistas em ciência política e relações internacionais.

Nações fora do cenário ideológico tradicional. Kiribati, Palau, Tuvalu e Ilhas Salomão, micro países localizados na Oceania, foram considerados independentes por conta do tamanho e da organização política das nações. No caso da Tailândia, que teve a eleição para o Senado contabilizada neste levantamento, a classificação também foi a mesma, pois os candidatos não foram vinculados a partidos políticos. Já no caso da Jordânia, o partido de esquerda IAF conquistou 31 assentos no parlamento, mesmo número dos candidatos independentes (sem partido). Com isso, ninguém atingiu maioria.

Tendências pelo mundo

Líderes dos Brics consolidados. Os líderes políticos de África do Sul, Índia e Rússia saíram vencedores nas eleições deste ano. Os sul-africanos reelegeram o partido de centro-esquerda ANC, de Cyril Ramaphosa, para a presidência e liderança do Congresso por mais 5 anos. Já os indianos deram maioria para o BJP, de Narendra Modi, de direita, para mais um mandato. Na Rússia, Vladimir Putin foi reeleito presidente.

Esquerda forte na América Latina. Entre os seis países que tiveram eleições nacionais este ano, quatro tiveram vitórias de políticos de esquerda. Além do Uruguai, o México elegeu Claudia Sheinbaum, do Morena, como sucessora de López Obrador. Na República Dominicana, Luis Abinader foi reeleito para mais 4 anos de mandato. Na Venezuela, Nicolás Maduro foi reeleito em eleições contestadas pela oposição e pela comunidade internacional. No poder desde 2013, Maduro deve ficar na presidência até, pelo menos, 2030.

Apenas 2 países latino-americanos elegeram políticos de direita. El Salvador, que reelegeu o presidente Nayib Bukele, e o Panamá, onde foi eleito José Raúl Mulino após 5 anos do governo de centro-esquerda de Laurentino Cortizo.

Europa vê avanço da extrema direita. Apesar de a extrema direita ter saído oficialmente vitoriosa apenas na Áustria, outras eleições também viram avanço dos partidos ultraconservadores. Na França, o Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen, foi derrotado pelo bloco de esquerda Nova Frente Popular após uma movimentação de políticos e grupos de esquerda, centro e direita moderada, mas era considerado favorito. O Chega!, em Portugal, e o Reform UK, do Reino Unido, também cresceram.

Desapontamento com governos culmina na popularização de políticos extremistas, diz pesquisador. Para Rodrigues Vieira, as rupturas radicais acontecem "por uma frustração grande do eleitor por uma reversão de expectativa, seja ela econômica ou social."

Os casos extremos normalmente acontecem quando o país passa por um período de crise muito forte e com frustração e reversão de expectativa da sociedade em relação ao incumbente, então a alternativa ela quase sempre é uma alternativa extrema

Vinícius Rodrigues Vieira

Ásia consolida seus líderes. Em 12 dos 18 países asiáticos que passaram por eleições nacionais em 2024 permaneceram no mesmo posicionamento político. Direita e esquerda tiveram o mesmo número de ganhos no continente. Caminharam para a esquerda o Butão, Irã e Sri Lanka, enquanto Indonésia, Paquistão e Kuwait tiveram uma guinada à direita. Duas das maiores economias do continente, Japão (direita) e Coreia do Sul (centro esquerda) também mantiveram as tendências das últimas eleições.

África majoritariamente de esquerda. De 15 países africanos, apenas 3 - Mauritânia, Togo e Tunísia - reelegeram partidos ou políticos de centro-direita e direita. Três países - Argélia, Chade e Ruanda - mantiveram no centro, enquanto os demais elegeram partidos e políticos de esquerda, com destaque para Botsuana, Gana e Senegal, que elegeram políticos de esquerda após governos de centro-direita e centro.

Eleições contestadas em democracias frágeis

Problemas na Venezuela, na Geórgia, em Belarus e na Síria. Apesar de terem sido considerados neste levantamento, os países tiveram processos eleitorais turbulentos em 2024. Na Venezuela, a reeleição de Nicolás Maduro é contestada pela comunidade internacional após alegações de fraude. O Conselho Nacional Eleitoral do país confirmou a vitória de Maduro contra Edmundo González, mas não divulgou os boletins de urnas. Além disso, o presidente venezuelano impediu que seus principais opositores, como María Corina Machado, participassem do pleito.

Na Geórgia e em Belarus, a influência russa nos processos preocupa a comunidade internacional. A aproximação do governo georgiano com a Rússia e o congelamento das negociações para entrada na União Europeia provocaram protestos no país. Em Belarus, as eleições legislativas foram organizadas pelo presidente Alexander Lukashenko sem a presença de partidos opositores ou observadores internacionais. Neste ano, o país terá eleições presidenciais e Lukashenko, que está no governo há 30 anos, disputa a reeleição.

A Síria também passou por eleições legislativas em 2024, com a vitória do partido Baath, do ex-presidente Bashar al-Assad. Foi a 4ª eleição legislativa no país desde 2011, quando a guerra civil no país começou. Em 8 de dezembro do ano passado, Assad foi deposto após o avanço de grupos rebeldes. Com a queda do governo, o grupo Hayat Tahrir al-Sham assumiu o comando do país. Ainda não há uma indicação se o grupo seguirá um regime islâmico ou se encaminhará o país para uma democracia.

Futuro das democracias

Professor diz que extremismo deve seguir em alta. "Tendência é que não exatamente a extrema direita, mas pautas mais nacionalistas ganhando força", afirma Rodrigues Vieira.

Esquerda autoritária também preocupa. Para Vieira, vitórias de líderes de esquerda mais populistas, como Maduro e Lopez Obrador, mostram que o autoritarismo está em alta em todos os espectros políticos.

Mais importante que pensar se esquerda ou direita estão vencendo, é importante pensar se eles têm flertes com tendências autoritárias, que são refletidas na abordagem dos direitos humanos e liberdade de imprensa

Vinícius Rodrigues Vieira

Instituições democráticas mostram força, segundo pesquisador. Para Carlos Pereira, "as democracias no mundo se mostram muito mais resilientes e resistentes mesmo quando alternativas extremas foram vencedoras nas urnas".

Análise de Jamil Chade, jornalista especializado na cobertura internacional e colunista do UOL. "Em 2024, a democracia viveu um teste de stress, mas o veredicto sobre sua sobrevivência ainda é um ponto de interrogação", escreve o jornalista. Leia o texto completo aqui

Confira todos os países considerados no levantamento do UOL