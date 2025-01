Deslizamentos de terra deixam ao menos 7 mortos em MG

Deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais deixaram ao menos sete mortos e quatro desaparecidos no estado de Minas Gerais, anunciaram os bombeiros neste domingo (12).

Seis pessoas morreram em de Ipatinga, município de 227 mil habitantes onde caíram 80 milímetros de chuva em uma hora na noite de sábado para domingo, segundo a prefeitura.

Entre as vítimas há uma criança de oito anos que os bombeiros encontraram entre os escombros de uma casa destruída por um deslizamento de terra.

Em outra parte da cidade foram encontrados dois corpos e os socorristas estão à procura de três pessoas desaparecidas sob uma avalanche de lama.

Imagens dramáticas enviadas pelos bombeiros mostram grandes extensões de lama entre escombros em Ipatinga.

Também foi encontrado um corpo na localidade vizinha de Santana do Paraíso.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, enviou uma mensagem, através das redes sociais, de "solidariedade às famílias das vítimas", colocando à disposição do município "a estrutura" do governo estadual "para fortalecer o resgate e assegurar o atendimento às pessoas afetadas".

O Brasil foi duramente afetado por fenômenos meteorológicos extremos no ano passado, com terríveis inundações no sul do país que mataram mais de 180 pessoas em abril e maio, e causaram enormes danos materiais.

Também em 2024, o país vivenciou uma seca histórica vinculada ao aquecimento global, segundo especialistas e o governo.

A seca favorece a propagação de incêndios devastadores, especialmente na Amazônia, com mais de 140 mil focos registrados no ano passado, o número mais alto em 17 anos.

