'Caramelo de Peruíbe': cavalo é resgatado de laje após enchente no litoral paulista

Um cavalo foi resgatado do telhado de um imóvel no bairro Caraguava, em Peruíbe, litoral paulista, nesse sábado, 11. O animal passa bem.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a dona do equino ficou com medo das águas que inundaram sua casa e terreno e, na tentativa de protegê-lo, usou a escada de cimento na lateral do imóvel para levá-lo para a laje.

Uma vez no alto, o cavalo não conseguia descer e o órgão estadual foi acionado para a remoção, que contou também com equipes do Grupo de Resgate de Animais em Desastres (Grad), Corpo de Bombeiros e voluntários.

O animal foi preso cuidadosamente antes de ser içado do telhado. Para isso, foi utilizada uma viatura de Auto Salvamento Especial do Corpo de Bombeiros. Ela possui um guindaste e é usada nas mais variadas ocorrências. Além de resgate de animais de grande porte, pode destombar caminhões, veículos e auxiliar no corte de árvores.

A ação lembrou o resgate do cavalo Caramelo, um dos símbolos das trágicas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado. Na época, ele foi resgatado de um telhado de zinco em uma casa em Canoas e encontrou um novo lar na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). O equino foi adotado pela instituição de ensino e agora vive em uma fazenda-escola da universidade.

Situação em Peruíbe

Depois das fortes chuvas que provocaram inundações em Peruíbe, as águas começaram a baixar na região. No sábado, 11, a Defesa Civil informou que já não estava chovendo significativamente na cidade, em que diversos resgates foram realizados pelas autoridades.

Segundo o órgão, 442 pessoas afetadas pelos temporais foram para espaços de acolhimento, e ao menos 60 animais de estimação estão nos três abrigos mantidos pela prefeitura.