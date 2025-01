'Perfeito': com focinho torto, cão é adotado, ganha irmã e vira tiktoker

Um cachorro de focinho torto ganhou milhões de seguidores nas redes sociais após ser adotado no Canadá.

O que aconteceu

Brodie, que completa seis anos na próxima semana, tem uma deformidade facial porque foi mordido na cabeça pela própria mãe com duas semanas de vida. Ele é saudável, mas ficou cego de um olho e com a mandíbula parcialmente fechada.

Cachorro foi adotado pela fotógrafa Amanda Ritcher em 2019. Ela diz que se apaixonou "imediatamente" por Brodie após ver o post de um abrigo em Alberta, onde ela morava na época. "Definitivamente não foi planejado. Eu fiquei tão apaixonada que estava pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse com ele sendo daquele jeito."

Cães que não são perfeitos também precisam de um lar. Há muitos cães que têm personalidades maravilhosas e são incríveis, mas são ignorados porque não são perfeitos.

Fotógrafa Amanda Ritcher ao Washington Post

Amanda não é a primeira família de Brodie. O abrigo que cuidou dele afirmou que os primeiros tutores não puderam ficar com Brodie "devido a problemas pessoais de saúde".

Post sobre adoção de Brodie repercutiu, e usuários pediram para Amanda compartilhar atualizações sobre a vida dele. Foi quando ela criou o perfil no Instagram. "Não demorou muito para decolar. Ele se tornou popular muito rápido." Somando os números do TikTok, ele tem 1,6 milhão de seguidores.

Acho que as pessoas sentem o mesmo que eu senti quando vi as fotos dele pela primeira vez. Elas veem o quanto ele é amado, mesmo sendo tão diferente.

Amanda Ritcher

Brodie ganhou uma irmã em 2022. Uma seguidora compartilhou com Amanda o post sobre a cachorra Raven, que foi resgatada e tinha um focinho torto parecido com o de Brodie. "Eu me apaixonei por ela. Quais são as chances de haver dois deles quase idênticos?"

Amanda precisou da ajuda de uma organização de resgate para trazer Raven do Texas (EUA) até Vancouver. Raven é uma mistura de husky e pastor alemão e tem cerca de quatro anos.

O rosto torto de Raven provavelmente é resultado de abusos de seu antigo dono, contou Amanda. "Ela ainda se encolhe e reage a coisas que não deverida. Deve ter sido algo traumático."

Apesar do rosto parecido, Brodie e Raven têm personalidades diferentes. Amanda diz que Brodie é mais selvagem e Raven é mais dócil e relaxada. "Eles são melhores amigos".