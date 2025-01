Ao menos 5 pessoas morrem em deslizamentos de terra em Ipatinga

SÃO PAULO (Reuters) - Deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas que caíram sobre Ipatinga, na região do Vale do Aço em Minas Gerais, deixaram ao menos cinco mortos, informou o Corpo de Bombeiros do Estado neste domingo.

Em um dos deslizamentos, os Bombeiros confirmaram duas mortes e as equipes atuam nas buscas por outras três pessoas, o que pode elevar o número total de mortos pelos deslizamentos.

Uma criança de 8 anos, uma idosa de 70 e um homem de 30 também estão entre os mortos em outros três deslizamentos na cidade.

"Com vítimas fatais, à princípio, foram nestes quatro endereços. Além disso, entraram diversos chamados de deslizamentos de terra para realização de vistorias, as quais estão neste momento sendo filtradas", disse o Corpo de Bombeiros.

"A ocorrência está em andamento", acrescentou.

A corporação disse que ainda que recebeu 58 chamadas referentes às fortes chuvas que atingiram a cidade entre a noite de sábado e a manhã deste domingo.

(Reportagem de Eduardo Simões)