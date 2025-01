Voo de Londres chega ao Rio sem bagagem de nenhum dos passageiros

Do UOL, em São Paulo

Um voo da British Airways chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim neste sábado (11) sem a bagagem dos passageiros.

O que aconteceu

Aeronave partiu de Londres. Segundo o canal de TV a cabo Globonews, o voo pousou no Galeão por volta de 7h.

"Nunca vi um voo sair de um país, especialmente muito longe, sem malas", afirmou influenciador Nick Whincup. "Não sei o que vamos fazer", afirma o homem em vídeo gravado no aeroporto. De acordo com a Globonews, ele aguardava a chegada de parentes no local.

Bagagem só chegará ao Rio amanhã (12). Em nota, a British Airways atribuiu a situação a um problema técnico: