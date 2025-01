Vídeo: Cavalo é resgatado em laje após ficar ilhado em enchente em SP

Do UOL, em São Paulo (SP)

Um cavalo foi salvo neste sábado (11) em Peruíbe (SP) após ficar ilhado na laje de uma casa por conta das enchentes que atingiram a cidade.

O que aconteceu

O cavalo foi levado até à laje pela proprietária. De acordo com a Defesa Civil, ela deixou o animal em cima da casa para que ele não entrasse em contato com a água da enchente.

Após a água baixar, porém, o animal não conseguiu descer. O socorro foi prestado pelo Corpo de Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil e o GRAD (Grupo de Resposta a Animais em Desastres).

Os profissionais precisaram analisar o melhor cenário para a remoção do animal. A ideia, inicialmente, era sedá-lo. No entanto, para isso é preciso que o cavalo esteja de estômago vazio.

O resgate foi finalizado sem necessidade de sedação. O animal foi retirado da laje com a ajuda de um guindaste.

Ao menos 60 animais foram acolhidos nos três abrigos emergenciais em Peruíbe. Segundo a Defesa Civil, um centro de apoio veterinário ficará à disposição das famílias para cuidados e possíveis necessidades de abrigos aos pets, em parceria com os voluntários do GRAD e o Centro de Controle de Zoonoses do município.

Ao todo, 465 pessoas ficaram desabrigadas na cidade. As vítimas foram acolhidas nos mesmos abrigos. Nas últimas 72 horas, o acumulado de chuvas em Peruíbe chegou a 280 mm — o volume esperado para o mês de janeiro era de 263 mm.

Nível da água nas ruas começou a baixar, segundo a Defesa Civil. Os temporais dos últimos dias levaram a prefeitura a declarar estado de emergência na última quinta-feira. Ao menos nove bairros da cidade foram afetados pela fortes chuvas.

Famílias que decidiram continuar em suas casas recebem alimentos e águas. "A Guarda Civil irá remover as famílias do abrigo para as ruas onde a água já baixou", informou a Defesa Civil.