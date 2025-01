Quais praias do litoral de SP estão impróprias? Norovírus é detectado em 2

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) atualizou na última quinta-feira (9) o boletim de qualidade das praias do litoral paulista. Segundo o relatório, 51 praias estão impróprias para banho.

O que aconteceu

Praia Grande, na Baixada Santista, lidera com 11 praias impróprias. O aumento no número de praias impróprias para banho se deve à piora da qualidade da água em várias regiões do litoral paulista.

O norovírus foi confirmado na quarta-feira (8) em amostras coletadas em Guarujá e Praia Grande pela Secretaria de Estado da Saúde. Altamente contagioso, o vírus é transmitido por via oral-fecal e provoca gastroenterite, com sintomas como diarreia intensa, vômitos e febre alta em alguns casos.

No Litoral Norte, 17 praias foram reprovadas pela Cetesb. Em São Sebastião, 7 praias apresentaram índices de contaminação acima do permitido. Ubatuba tem 4 praias impróprias, enquanto Ilhabela registrou 6 pontos reprovados.

A Cetesb classifica as praias como próprias ou impróprias com base na qualidade da água. A análise considera a presença de bactérias, como Escherichia coli e enterococos, que indicam poluição por esgoto. Se os níveis dessas bactérias forem altos em amostras coletadas ao longo de cinco semanas, a praia é considerada imprópria para banho.

Leia a de praias impróprias:

Ubatuba: Itaguá (2 trechos), Rio Itamambuca, Perequê-Açu, Perequê-Mirim

Caraguatatuba: Prainha

São Sebastião: Cigarras, São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Deserta, Porto Grande, Preta do Norte

Ilhabela: Sino, Siriúba, Itaquanduba, Portinho, Feiticeira, Julião

Guarujá: Perequê, Enseada (1 trecho)

Santos: Embaré, Boqueirão, Gonzaga, José Menino (2 trechos)

São Vicente: Milionários, Gonzaguinha, Prainha

Praia Grande: Canto do Forte, Boqueirão, Guilhermina, Aviação, Vila Tupy, Ocian, Maracanã, Vila Caiçara, Vila Mirim, Real, Flórida

Mongaguá: Central, Vera Cruz, Santa Eugênia, Agenor de Campos

Itanhaém: Parque Balneário, Centro, Jardim São Fernando, Sonho, Balneário Jardim Regina, Balneário Gaivota

Explosão de casos no litoral

A virada do ano no Guarujá foi marcada por um surto de virose. Muitos turistas e moradores buscaram atendimento médico, sobrecarregando o sistema de saúde. Entre os relatos estavam sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e dores intensas na barriga.

Municípios vizinhos, como Praia Grande, também observaram aumento de ocorrências. A Prefeitura do Guarujá afirmou ter acionado a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para investigar possíveis vazamentos e ligações clandestinas de esgoto na região da Enseada, que poderiam estar relacionados ao aumento de casos de virose na cidade.

A Sabesp informou em nota que o surto não tem relação com a operação da empresa. "Não foi identificado qualquer problema em sua rede que possa ter atingido as praias do Guarujá ou qualquer outra do litoral paulista. Os sistemas de água e esgoto da Baixada Santista estão operando normalmente e são monitorados 24 horas por dia", disse a empresa ao UOL.

A companhia garantiu ainda não foi notificada pela prefeitura, mas que já prestou todos esclarecimentos. Segundo a Sabesp, o Guarujá possui cerca de 45 mil imóveis irregulares, cujo despejo de esgoto pode estar sendo realizado em galerias de águas pluviais, o que afetaria a balneabilidade das praias.