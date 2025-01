PT, PCdoB e PV pedem 'investigação imediata' após ataque a MST em Tremembé

Deputados estaduais do PT, do PCdoB e do PV em São Paulo divulgaram uma nota que pede 'investigação imediata' e 'punição dos envolvidos' em um ataque a um assentamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em Tremembé (SP).

O que aconteceu

"É inaceitável que famílias não tenham o direito de viver em paz", diz o texto. "Reiteramos nosso repúdio a esta atrocidade e nossos sentimentos às famílias enlutadas", afirma outro trecho.

Partidos formam federação na Assembleia Legislativa de São Paulo. A nota é assinada por Paulo Fiorilo, deputado estadual pelo PT e líder do grupo.

Ataque aconteceu no assentamento Olga Benário. Na noite de sexta (10), cerca de dez homens apareceram no local em cinco carros e atiraram. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas.

Lideranças precisaram ser submetidas a cirurgia. Muitas se encontram em estado de saúde grave e continuam hospitalizadas.

Boletim de ocorrência cita disputa de terras como motivo do ataque. Um lote do assentamento estava em processo de regularização para ser ocupado por uma família.

O assentamento foi regularizado há 20 anos e abrigava cerca de 45 famílias. Em nota, a Presidência da República repudiou o crime, que classificou como "bárbaro" e pediu providências a autoridades estaduais de São Paulo.

Região vive especulação imobiliária "muito intensa", segundo coordenador nacional do MST. Ainda de acordo com Gilmar Mauro, há presença de milícias nas redondezas.