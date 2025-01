Presidente do partido de Marçal quer candidatos em todos os estados em 2026

Presidente do PRTB, Leonardo Avalanche afirmou em entrevista à TV Jovem Pan News que o partido planeja ter candidatos nos 26 estados da federação em 2026. Além de deputados federais, a legenda deve lançar nomes para governo do estado e senado em locais estratégicos — como São Paulo e Minas Gerais.

O que aconteceu

PRTB já tem pré-candidaturas definidas na Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima. "Nós iremos atrás de todos os eleitores", disse Avalanche. Ele planeja mudar o nome do partido para Brasileiros e, depois disso, dar início a uma caravana pelo país e usar redes sociais para estimular novas filiações.

Mudança de nome deve ser solicitada à Justiça Eleitoral até o fim do mês. Até lá, Avalanche deve prosseguir nas conversas com Ratinho Jr. (PSD-PR) e Romeu Zema (Novo-MG) sobre a construção de um pacto para que o presidenciável de direita melhor posicionado nas pesquisas em 2026 tenha o apoio dos outros.

Só não conversei ainda com Tarcísio

Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB

Acordo entre presidenciáveis de direita inclui Marçal. Segundo Avalanche, o empresário goiano está disposto a abrir mão de sua candidatura se, em 2026, não for o melhor posicionado entre os nomes da direita que firmarem o pacto que o presidente de seu partido tenta costurar.

Hoje, ele [Marçal] é o nosso candidato, mas ele também está aberto a essa composição com os outros candidatos

Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB

Avalanche não citou Jair Bolsonaro (PL) durante toda a entrevista. Hoje inelegível, o ex-presidente afirma em aparições públicas que quer disputar a presidência em 2026 — apesar do impedimento legal.

Em áudio de fevereiro de 2024, Avalanche citou relações com o crime organizado. Na gravação, o presidente do PRTB diz ter sido o responsável por soltar o chefe do PCC André do Rap. Após a revelação do material durante a campanha, ele negou ter vínculos com a facção e disse que a voz gravada não era dele.

Cleitinho é alternativa para Planalto

Avalanche afirmou que o senador Cleitinho é a alternativa do partido para a presidência em 2026 se decisões judiciais impedirem Marçal de disputar o cargo. Isso exigiria que o senador deixasse o Republicanos, legenda à qual está filiado hoje.

Outra pré-condição é uma condenação que impeça Marçal de disputar. Em novembro, o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo derrotado em 2024 foi indiciado pela Polícia Federal por divulgar um laudo médico com informações falsas sobre Guilherme Boulos (PSOL) às vésperas do primeiro turno.

"Acreditamos que o Pablo não cometeu nenhuma infração", afirmou Avalanche. Segundo o presidente do PRTB, eventuais deslizes cometidos durante a campanha são de responsabilidade de assessores. Na entrevista, ele disse que as provas a favor de Marçal são "muito boas" e que espera resultado "positivo" na Justiça.

"A campanha de 2024 foi um balão de ensaio onde nós aprendemos muito", afirmou Avalanche. Segundo ele, a possibilidade de ter "prazo maior" até 2026 permite que o partido tente construir "uma grande aliança" e disponha de tempo de rádio e TV na próxima disputa — algo que não aconteceu com Marçal da última vez.

Cleitinho foi eleito senador pelo PSC em 2022. Com mais de 4 milhões de votos, o empresário havia sido vereador em Divinópolis (MG) e deputado estadual pelo PPS antes da vaga no senado. À época, ele era identificado como apoiador de Bolsonaro.