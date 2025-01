Ministério da Saúde enviou aos Estados 100% das vacinas solicitadas até dezembro de 2024

O Ministério da Saúde informou que enviou 100% da demanda por imunizantes apresentada pelos Estados no último mês, e que todas as vacinas do calendário básico estão com estoques abastecidos.

De acordo com a Pasta, entre 2023 e 2024, foram enviadas 604 milhões de doses a todos os Estados. O Ministério da Saúde informou, ainda, que até novembro de 2024 o Brasil registrou aumento na cobertura de 15 das 16 vacinas do calendário infantil, e que dessas, 12 ultrapassaram o porcentual de 2023.

No ano passado o Ministério havia anunciado mais de R$ 7 bilhões dentro do Plano de Vacina para 2025, sem contar eventuais novas incorporações. O orçamento permite a compra de pelo menos 260 milhões de doses, garantindo o abastecimento em todo o território nacional.