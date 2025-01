Irã realiza exercícios de guerra em meio a tensões com Israel e retorno de Trump

DUBAI (Reuters) - O Irã realizava exercícios de defesa aérea neste sábado, informou a mídia estatal iraniana, enquanto o país se prepara para mais atritos com o arqui-inimigo Israel e os Estados Unidos sob o presidente Donald Trump.

Os exercícios de guerra ocorrem enquanto os líderes iranianos enfrentam o risco de que Trump possa empoderar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para atacar as instalações nucleares do Irã, ao mesmo tempo em que endurece ainda mais as sanções dos EUA à sua indústria petrolífera por meio de sua política de "pressão máxima".

"Nesses exercícios,... os sistemas de defesa praticarão a luta contra ameaças aéreas, de mísseis e de guerra eletrônica em condições reais de campo de batalha... para proteger os céus do país e áreas sensíveis e vitais", disse a televisão estatal iraniana.

Os exercícios de sábado são parte de exercícios de dois meses de duração lançados em 4 de janeiro, que já incluíram simulações de guerra nos quais a Guarda Revolucionária de elite defendeu instalações nucleares importantes em Natanz contra ataques simulados de mísseis e drones, disse a mídia estatal.

O Exército iraniano disse que está usando novos drones e mísseis nos exercícios e divulgou imagens de uma nova "cidade de mísseis" subterrânea sendo visitada pelo Comandante-em-Chefe da Guarda, Major General Hossein Salami.

O Irã sofreu recentemente reveses no Líbano após ataques israelenses contra o Hezbollah apoiado por Teerã e a derrubada do presidente Bashar Al-Assad, também aliado do país, na Síria no mês passado.

Mas Salami alertou, em um discurso transmitido pela TV estatal, sobre uma "falsa sensação de prazer" entre os inimigos do Irã, dizendo que o país e, particularmente, suas forças de mísseis estavam mais fortes do que nunca.

(Reportagem da redação de Dubai)