Homem morto a caminho de igreja no Rio teria sido confundido com miliciano

Um homem de 40 anos foi assassinado na noite de sexta-feira (10) em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava a caminho da igreja que frequentava na região, segundo testemunhas.

O que aconteceu

Vítima teria sido confundida com milicianos da região, conforme relatos de testemunhas. Nas redes sociais circulam vídeos em que moradores dizem que Francisco de Assis Ricardo de Almeida usava roupa preta, o que é proibido na região pelos traficantes já que a cor é usada geralmente por milicianos.

Suspeitos atiraram contra a vítima de dentro de um carro, segundo informações preliminares da Polícia Militar. A corporação afirmou que os agentes chegaram ao local da ocorrência e encontraram Francisco morto.

Francisco era obreiro em uma igreja evangélica e participaria de um projeto social na ocasião. "Hoje, as igrejas de Catiri sentem pela morte do jovem obreiro da casa do Senhor, pois ontem foi confundido por usar roupas pretas. Que essa favela do Catiri possa ter paz", escreveu um dos moradores da região.

Polícia Civil informou que Delegacia de Homicídios investiga a morte. "A perícia foi feita no local e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", afirma a instituição em nota enviada à reportagem.

A área vive uma disputa de poder entre a facção criminosa Comando Vermelho e a milícia. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, três homens foram mortos em dezembro, segundo testemunhas, após serem confundidos com milicianos. As vítimas teriam sentado na mesma mesa de bar que antes estava ocupada por milicianos.