Etiópia e Somália concordam em restabelecer plenas relações diplomáticas

A Somália e a Etiópia anunciaram neste sábado (11) que restabelecerão relações diplomáticas plenas após a visita do presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, a Adis Abeba.

O líder somali e o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, "concordaram em restabelecer e aprimorar seus laços bilaterais com relações diplomáticas plenas em suas respectivas capitais", disseram em declaração conjunta.

As relações entre os dois vizinhos da África Oriental estavam tensas desde janeiro do ano passado, depois que a Etiópia assinou um memorando de entendimento marítimo com a Somalilândia, uma região separatista da Somália, para acesso ao mar, com o compromisso de reconhecer a independência do território.

A Etiópia não tem acesso ao mar desde a secessão da Eritreia em 1991.

O embaixador da Etiópia em Mogadíscio foi expulso em abril e os dois países romperam relações diplomáticas.

A disputa foi resolvida no mês passado com um acordo de paz, mediado pela Turquia e assinado por ambos os líderes.

Durante a visita de Mohamud à capital da Etiópia no sábado, os dois reiteraram seu compromisso com o acordo e seu "espírito de amizade e solidariedade" em uma declaração conjunta.

Eles também discutiram a intensificação da cooperação comercial e de segurança contra "grupos militantes extremistas" na região, especialmente os insurgentes islamistas radicais do Al Shabaab, ligado à Al Qaeda, contra os quais o governo federal da Somália, apoiado pela comunidade internacional, vem lutando há mais de 15 anos.

