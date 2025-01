Enviado de Trump para Oriente Médio se reúne com Netanyahu

Por Maayan Lubell e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - O enviado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio, Steve Witkoff, se reuniu neste sábado com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em meio aos esforços para assegurar um cessar-fogo em Gaza, disse o gabinete de Netanyahu.

Após a reunião, Netanyahu enviou uma delegação de alto nível, que inclui o chefe da agência de inteligência israelense Mossad, para o Catar com o objetivo de "avançar" nas negociações para a volta dos reféns mantidos pelo Hamas em Gaza, segundo comunicado do gabinete de Netanyahu.

Mais cedo neste sábado uma autoridade israelense disse que algum progresso foi feito nas negociações indiretas entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, mediadas pelo Egito, Catar e Estados Unidos, para chegar a um acordo em Gaza.

Os mediadores estão fazendo novos esforços para chegar a um acordo para interromper os combates no enclave e libertar os reféns israelenses restantes mantidos lá antes que Trump tome posse em 20 de janeiro.

Witkoff chegou a Doha na sexta-feira e se encontrou com o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, de acordo com uma declaração divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Catar.

Mediadores egípcios e cataris receberam garantias de Witkoff de que os EUA continuarão a trabalhar em direção a um acordo justo para acabar com a guerra em breve, disseram fontes de segurança egípcias, embora ele não tenha dado detalhes.

Neste sábado, o serviço de emergência civil palestino disse que oito pessoas foram mortas, incluindo duas mulheres e duas crianças, em um ataque aéreo israelense a uma antiga escola que abrigava famílias deslocadas em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza.

O Exército israelense disse que o ataque tinha como alvo militantes do Hamas que estavam operando na escola e que havia tomado medidas para reduzir o risco de danos a civis.

Mais tarde neste sábado, o Serviço de Emergência Civil de Gaza disse que cinco pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas em dois ataques israelenses. Um dos dois ataques matou três pessoas em uma casa perto do bairro de Daraj, na Cidade de Gaza.

Não houve comentários imediatos do Exército israelense.

Israel lançou seu ataque a Gaza depois que combatentes do Hamas invadiram suas fronteiras em outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns, de acordo com contagens israelenses.

Desde então, mais de 46.000 pessoas foram mortas em Gaza, de acordo com autoridades de saúde palestinas, com grande parte do enclave devastada e tomada por uma crise humanitária, com a maioria de sua população deslocada.

(Reportagem adicional de Ahmed Mohamed Hassan, no Cairo)