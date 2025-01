Direção do MST: Já havia indícios de que alguma coisa ia acontecer no local

Um grupo armado invadiu um assentamento do MST em Tremembé, no interior de São Paulo (SP), e matou três pessoas, além de deixar cinco feridos. Ao UOL News deste sábado (11), o diretor estadual do MST do Vale do Paraíba, Altamir Bastos, disse que já havia indícios de que alguma coisa estranha iria acontecer no local.

Já havia indícios que alguma coisa iria acontecer, porque esse lote em questão foi dado como abandonado pelo Incra e essa informação vazou para fora. Esses criminosos ficaram sabendo disso e começaram já há alguns dias a fazer visitas a esse lote com a intenção de invadi-lo. Nesta semana um grupo deles entrou no lote e retirou um equipamento que era usado para bombeamento de água da caixa d'água.

Ontem à tarde, começou a acontecer essa vigília, era 11h15 da noite, em torno disso, a companheira do Valdir, do Valdirzão, me liga, no instante que estava acontecendo os tiros por parte desses bandidos. Ela estava caída no chão, chorando e eu escutando os tiros e ela dizendo que Valdirzão tinha levado pelo menos um tiro na cabeça. Altamir Bastos, diretor estadual do MST do Vale do Paraíba

A viítima mencionada por Altamir Bastos era Valdir do Nascimento, considerado uma referência do movimento. Ele foi morto com vários tiros na cabeça.

O assentamento Olga Benário onde aconteceu o crime é regularizado para o MST pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) há 20 anos. Cerca de 45 famílias vivem na área.

"Toda semana alguém 'barra pesada' pressiona assentados"

O diretor do MST do Vale do Paraíba afirmou que toda semana alguém 'barra pesada' pressiona os assentados para que vendam seus lotes.

Áreas sociais também estão sendo invadidas e a gente sofre esse tipo de pressão de compra de lote periodicamente. Toda semana a gente tem informação de alguém barra pesada pressionando para que algum assentado venha a vender um lote.

As nossas famílias de modo geral, principalmente agora, estão muito preocupadas, com medo, literalmente. Muitas até pensando em ir para outro lugar, abandonar o assentamento, porque a gente não está tendo perspectivas de se sentir seguro em nossos lotes.

Altamir Bastos, diretor estadual do MST do Vale do Paraíba

