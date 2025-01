Colisão de bondes em túnel na França deixa 50 feridos; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo

Dois bondes colidiram em um túnel próximo à estação central de Estrasburgo, por volta de 15h30 (horário local) de hoje (11).

O que aconteceu

Acidente deixou 50 feridos, segundo diretor do Serviço de Incêndio e Salvamento local. René Cellier disse que 15 deles precisaram ser levados ao hospital.

#URGENTE | Al menos 20 personas resultaron heridas tras el choque de dos tranvías en una estación de Estrasburgo, Francia, según reporta CNews. pic.twitter.com/Z8hfRvc07m -- EDATV (@edatvoficial) January 11, 2025

"Houve uma colisão frontal repentina", afirma prefeita. À imprensa local, Jeanne Barseghian informou que os dois veículos se encontraram quando davam ré.

"Não há mortes nem pessoas em situação de emergência grave neste momento", disse prefeita. Fraturas e cortes foram alguns dos ferimentos identificados nas vítimas. Há também casos de choques nas vértebras cervicais. Mas, em princípio, ninguém sofreu traumatismo craniano.

Ao todo, 150 bombeiros foram mobilizados para trabalhar na ocorrência. "Teremos que aguardar as conclusões da investigação para saber as causas deste acidente", informou Barseghian.

Imagens do local mostram os veículos completamente destruídos. Também é possível ver pessoas se afastando do local do acidente na estação.