Carla: Defesa de Bolsonaro tem expectativa de nova negativa de Moraes

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem expectativa de uma nova negativa do ministro do STF Alexandre de Moraes para a devolução de seu passaporte, informou a colunista Carla Araújo na edição do UOL News deste sábado (11).

Bolsonaro alega que recebeu um convite para participar da cerimônia de posse de Donald Trump nos Estados Unidos, mas Moraes determinou que a defesa do ex-presidente apresente um documento comprovando o fato.

O que eu pude conversar dessa decisão e também falando com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a expectativa é de uma nova negativa, lembrando que não é a primeira vez que a defesa do ex-presidente pede o passaporte dele de volta, e o ministro Alexandre Moraes nega.

Assim que o Trump foi eleito, a primeira coisa que a defesa do Bolsonaro, entorno do Bolsonaro, falou na época é: 'ah, vocês vão ver, ele vai ser convidado, o Moraes vai ter que devolver o passaporte'. Então também esse jogo do passaporte, do pedir, do Moraes negar eventualmente ou não, faz parte da narrativa desses integrantes da extrema direita mundiais.

Então há uma expectativa, pelo menos no sentimento que eu captei conversando com algumas pessoas sobre esses episódios do passaporte, de que o Moraes negue, peça manifestação da PGR sobre o assunto.

Do próprio lado do Bolsonaro, já tem gente entorno do Bolsonaro que diz, não, o Moraes vai negar, a gente já sabe, e aí a gente vai poder continuar afirmando que há essa perseguição do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-presidente.

Então, os cenários estão sendo avaliados pelo lado da defesa do Bolsonaro de forma bastante política. E aí a gente tem que ver como é que anda, como é que vai ser essa réplica, essa ação da PGR, lembrando que a posse é no próximo dia 20, então tem nove dias para que a gente saiba se vai ou não vai aparecer a presença do Bolsonaro.

