Atalanta empata com Udinese (0-0) e desperdiça chance de assumir liderança do Italiano

A Atalanta (2ª) desperdiçou uma grande oportunidade de voltar ao topo da Serie A, pelo menos provisoriamente, ao empatar em 0 a 0 na visita à Udinese (9ª), neste sábado, pela 20ª rodada.

Se tivesse vencido, o time de Bérgamo teria alcançado o Napoli (1º) em número de pontos e o teria ultrapassado com um melhor saldo de gols, à espera do jogo do time de Antonio Conte de domingo, no estádio Diego Maradona, contra o modesto Hellas Verona (17º).

O empate deixa a 'Dea' a dois pontos dos napolitanos, que agora podem ampliar essa margem. Além disso, a Atalanta está ao alcance da Inter de Milão (3ª, dois pontos), que no domingo visita outra equipe da zona de rebaixamento, o Unione Venezia (19º).

A Atalanta pode até se dar por satisfeita com o ponto obtido em Udine neste sábado. O time foi dominado no primeiro tempo e inclusive o veterano chileno Alexis Sánchez mandou duas bolas na trave de Marco Carnesecchi antes do intervalo.

"Eles foram melhores que nós, mais intensos que nós. Sofremos durante todo o primeiro tempo e tivemos sorte", admitiu o técnico Gian Piero Gasperini à DAZN. "Fomos um pouco melhores na segunda etapa, mas no final foi um ponto importante".

O ano de 2025 não está sendo positivo por enquanto para o time de Bérgamo, que entre o início de outubro e o final de dezembro emendou onze vitórias consecutivas na Serie A, algo que nunca havia conseguido em sua história.

Porém, nos últimos dois jogos na Serie A somou apenas dois pontos e também foi derrotado nas semifinais da Supercopa da Itália pela Inter de Milão (2-0).

Em outra partida da primeira rodada, neste sábado, o Lecce (13º) saiu da zona de rebaixamento ao vencer o Empoli (14º) por 3 a 1, com dois gols do montenegrino Nikola Krstovic.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Lazio - Como 1 - 1

- Sábado:

Udinese - Atalanta 0 - 0

Empoli - Lecce 1 - 3

Torino - Juventus

(16h45) Milan - Cagliari

- Domingo:

(08h30) Genoa - Parma

(11h00) Unione Venezia - Inter

(14h00) Bologna - Roma

(16h45) Napoli - Hellas Verona

- Segunda-feira:

(16h45) Monza - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 44 19 14 2 3 30 12 18

2. Atalanta 42 19 13 3 3 43 20 23

3. Inter 40 17 12 4 1 45 15 30

4. Lazio 36 20 11 3 6 34 28 6

5. Juventus 32 18 7 11 0 30 15 15

6. Fiorentina 32 18 9 5 4 31 18 13

7. Bologna 28 17 7 7 3 25 21 4

8. Milan 27 17 7 6 4 26 17 9

9. Udinese 26 20 7 5 8 23 28 -5

10. Roma 23 19 6 5 8 26 24 2

11. Torino 21 19 5 6 8 19 24 -5

12. Genoa 20 19 4 8 7 16 27 -11

13. Lecce 20 20 5 5 10 14 32 -18

14. Empoli 20 20 4 8 8 19 25 -6

15. Parma 19 19 4 7 8 25 34 -9

16. Como 19 19 4 7 8 21 31 -10

17. Hellas Verona 19 19 6 1 12 24 42 -18

18. Cagliari 17 19 4 5 10 18 32 -14

19. Unione Venezia 14 19 3 5 11 18 32 -14

20. Monza 10 19 1 7 11 17 27 -10

./bds/jr/dr/iga/aam

© Agence France-Presse